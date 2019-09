– De snakker om andre klubber mens han er i Manchester United. Det er noe jeg ikke aksepterer som fan.

– Jeg synes Pogba er en fantastisk spiller, men jeg aksepterer ikke når spillere ikke forplikter seg.

Det sier Manchester United-legenden Gary Neville som gjest i TV 2s Premier League-studio.

Ryktene om Pogbas mulige overgang til Real Madrid var en langvarig storm denne sommeren. At både spilleren og hans agent, Mino Raiola, offentlig gikk ut med ønsket om å bytte klubb, hjalp lite.

– Han vil dra. Han har gjort det klart. Agenten hans er en skam, og har vært en skam over hele Europa – ikke bare for Manchester United. De må slutte å jobbe med ham, er Nevilles oppfordring.

Superagenten Mino Raiola har fått et frynsete rykte i fotballverdenen. Blant annet for sin aggressive stil når klientene hans ønsker seg en overgang. Foto: Valery Hache

Fotballeksperten minnes da Sir Alex Ferguson lot Pogba gå gratis i 2012.

Skotten skal ha vært svært misfornøyd med Raiola, noe han kastet lys på i sin selvbiografi tre år senere. Der beskrev Ferguson forholdet mellom ham og agenten som «olje og vann», ifølge Independent.

Neville forstår lite av hvorfor Manchester United igjen valgte å samarbeide med Raiola etter den erfaringen.

– Han har ikke de verdiene du vil ha i klubben din. Min mening er at Manchester United ikke trenger å forhandle med ham. Han vil prøve å fikse en overgang for spilleren sin, og prøver å ta deler av overgangssummen selv. Det er sånn han driver, advarer Neville.

– For Manchester United er det ødeleggende. Han (Pogba) er en av de beste og mest kjente spillerne i verden, men hver uke er det nye saker. Det er alltid kontroverser. Det er nok ikke hans egen feil, men faktumet er at det er ødeleggende for en klubb. Det var derfor Sir Alex Ferguson til tider var klinisk da han kvittet seg med spillere. De ble ødeleggende. I en fotballklubb må alle dra i samme retning, mener han.