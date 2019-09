De tre politibetjentene i bilen kom alle uskadd fra ulykken, opplyser operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.33 lørdag.

– Jeg har snakket med sjåføren av politibilen som forteller at de møtte en bil som skulle svinge og krysse politibilens kjørefelt. Da kom det en motorsykkel fra venstre og det ble et mindre sammenstøt, sier Sandberg.

Politiet har nå sende en patrulje fra Sarpsborg for å håndtere ulykken. En annen patrulje i Halden er sendt på oppdraget som politibilen i ulykken var på vei til.

Sandberg vet ikke hvilken hastighet politibilen holdt under utrykningen, men forteller at ulykken har skjedd i en 60-sone i nærheten av et kryss.

– Skadene tyder heller ikke på at det har vært holdt særlig høy fart, sier operasjonslederen.

Politimesteren vil videre vurdere om Spesialenheten for politisaker skal varsles om hendelsen.