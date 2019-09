Amerikanske myndigheter opplyser ikke når operasjonen skal ha funnet stred.

Den tidligere al-Qaida-lederens sønn ble av flere medier meldt død allerede i slutten av juli, men det har ikke tidligere blitt bekreftet fra myndighetshold.

– Svekker gruppen

Ifølge en skriftlig uttalelse fra president Donald Trump var Hamza bin Laden «ansvarlig for planlegging og forhandlinger med ulike terroristgrupper».

«Hamza bin Ladens bortgang fratar ikke bare al-Qaida viktig lederskap og en symbolsk link til hans far. Det svekker også gruppens aktiviteter betraktelig», skriver Det hvite hus.

Ifølge NBC var Hamza bin Ladens siste kjente offentlige uttalelse i 2018. Da truet han Saudi Arabia og oppfordret til opprør.

«Jihad-kronprinsen»

Hamza, som var i slutten av 20-årene, ble født i Jeddah i Saudi-Arabia. Han har tidligere blitt omtalt som «jihad-kronprinsen» og ble ansett som en gryende leder av terrornettverket al-Qaida.

Han har tidligere truet USA med hevn etter at faren hans ble drept av amerikanske spesialstyrker i 2011.



På en video sendt ut av al-Qaidas medieavdeling i 2016, sa Hamza bin Laden at amerikanerne er ansvarlig for sine lederes beslutninger, og at al-Qaida vil fortsette sin hellige krig mot USA.

Hans far, Osama bin Laden, ble drept i mai 2011 da amerikanske Navy Seal-styrker stormet eiendommen hans i Abbottabad i Pakistan. Han hadde blitt jaktet på av USA siden terrorangrepene i USA 11. september 2001, og ble skutt og drept av en spesialsoldat