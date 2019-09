Se Napoli mot Liverpool på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag kveld fra klokken 20.00.

Trent Alexander-Arnold måtte ta sin del av skylden for Newcastles tidlige mål lørdag, men høyrebacken og resten av Liverpool-laget hevet seg og snudde kampen til 3-1.

– Det er ikke fryktelig forsvarsspill, men det skjer alltid ting rundt Alexander-Arnold, enten offensivt eller defensivt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Alexander-Arnold har sin styrke i angrep.

– Han er en moderne back, men han er likevel ikke en helt typisk back, for han er skremmende god med ballen, sier han.

Manchester United-legenden Gary Neville gjorde høyrebacken på det engelske landslaget til sin gjennom en årrekke og endte opp med 85 kamper for England, i tillegg til å vinne alt for klubblaget gjennom tolv sesonger.

TRO PÅ TAA: Gary Neville mener Trent Alexander-Arnold ikke er verdensklasse ennå. Foto: Helge Skodvin

– Han kommer til å modne og han kommer til å bli en høyreback i verdensklasse, for det er den viktigste delen av spillet. Jeg trodde dessverre at det var den defensive delen. Han slår noen fantastiske pasninger. Han vil bli bedre defensivt, og det kommer til å bety at han blir den spilleren Liverpool vil at han skal være, sier han i TV 2s Premier League-studio.

Neville ser likhetstrekk mellom Alexander-Arnold og Manchester City-spiller.

– Han får meg til å tenke på Kyle Walker, som var en svak forsvarsspiller de første fire-fem årene i Premier League. Han mistet det av og til når ballen var på motsatt side. Alexander-Arnold er akkurat litt sånn, mener Neville.

44-åringen mener Alexander-Arnold har fått vanskeligere arbeidsforhold.

– Mange av målene Liverpool slipper inn er på hans siste, men de setter forsvarslinjen høyere denne sesongen. Motstanderne kommer seg i bakrom, mener han.