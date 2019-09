Neymar var tilbake for PSG i hjemmeoppgjøret mot Strasbourg lørdag, og ble like godt matchvinner for giganten fra hovedstaden.

Kampen så ut til gå mot fiasko for PSG og Neymar. Brasilianeren fikk en iskald velkomst etter sommerens overgangsdrama, og måtte tålet å bli buet på kampen gjennom.

Men ett minutt på overtid klarte brasilianeren likevel å varme franske fotballhjerter, med et stykket fotballkunst av ypperste merke.

– Fra første spark på ballen har de buet, og se hva han gjør her. Det er kunst, for meg er det en brassescoring fra barndommen, sier Viasast-kommentator Morten Langli ekstatisk.

– Kanskje karrièrens fineste

Han holdt ikke tilbake da han beskrev scoringen.

– Han sikret tre poeng med et av karrièrens flotteste mål. Kanskje det aller fineste, mener Langli.

Fem minutter på overtid så det også ut til at Neymar skulle bli tomålsscorer, da han ble spilt på blank kasse av Ángel Di María. Han satte ballen i mål, men da VAR sjekket scoringen viste det seg at Di María var offside i trekket før.

Dermed ble kunstverket kampens eneste scoring. PSG slo Strasbourg 1-0 på hjemmebane og beholder tabelltoppen i franske Ligue 1.

Mye styr

Sist Neymar spilte for PSG var i mai. Siden det har det skjedd en hel del. Neymar er blitt fratatt kapteinsbindet hos Brasil etter å ha slått til en tilskuer, han har vært anklaget for voldtekt, og det har vært mye spekulasjoner rundt stjernespilleren etter at han gjorde det klart at han ønsker seg bort fra PSG.

Noen retur til Barcelona ble det ikke, og dermed skal Neymar spille for PSG i alle fall det neste halvåret.

Forrige helg var Neymar tilbake fra et langvarig skadeopphold da han scoret for Brasil i en landskamp mot Colombia.

Brasilianeren startet lørdagens kamp mot Strasbourg som hengende spiss i en 4-2-3-1-formasjon. PSG har samlet tolv poeng på fem seriekamper.

