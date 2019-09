Ulykken har skjedd inne i et garasjeanlegg i Oslo sentrum like før klokken 14 lørdag.

– Vi vet ennå ikke helt hva som har skjedd, men vi antar at personen har arbeidet under en bil og fått bilen over seg. Personen ble erklært død på stedet, sier operasjonleder Christian Krohn Engeseth ved Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet jobber med å finne ut personens identitet, varsle pårørende samt avhøre vitner på stedet for å finne ut hva som har skjedd.

Politiet fikk melding om hendelsen via AMK klokken 13.57 lørdag.



Saken oppdateres!