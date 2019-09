Brannen forekommer i Grinibakken, og fire leiligheter er overtent.

– Det jobbes med å få kontroll på beboere. Brannvesenet jobber med å få kontroll over brannen, sier operasjonleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen, til TV 2.

Det brenner fremdeles kraftig, og TV 2s mann på stedet sier at det står flammer opp av taket.

Like før klokken 15 skriver politiet på Twitter at alle beboere er gjort rede for. Beboere i området bes holde vinduene lukket.