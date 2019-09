Mané herjet og feiret ellevill statistikk

Liverpool - Newcastle 3-1 (2-1)

Se Manés utlikning i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Til tross for Newcastles drømmestart ble det ny seier for Liverpool og Sadio Mané, som spilte sin 50. kamp på Anfield uten tap. Det markerte han med to scoringer.

Mané har også én kamp som Southampton-spiller på Anfield, der han også unngikk tap. Liverpool-angriperen står nå med 41 seire og 10 uavgjorte oppgjør på de rødkleddes hjemmearena.

– Det er angrepsfotball i ypperste verdensklasse, sier kommentator Endre Olav Osnes om Liverpools angrepsspill mot Newcastle.

Mohamed Salah scoret kampens siste mål og Roberto Firmino kunne notere seg to målgivende. Gary Neville hyllet Liverpools angrepsrekke i Premier League studio.

– Newcastle hadde en god kampplan, men kvaliteten på scoringene og den siste scoringen var rett og slett sensasjonell. Liverpool er best i klassen i å komme igjennom forsvar fra gode posisjoner. Salah, Mané og Firmino er den beste angrepstrioen i Premier League, bedre enn Citys angrepstrio og vi så kvaliteten deres i dag igjen, sier Neville.

Pangstart for Willems

Newcastle kunne ikke fått en bedre start på Anfield enn da Jetro Willems banket inn 1-0 etter kun syv minutter.

Ledelsen kom på lekent vis da Willems fintet bort Trent Alexander-Arnold før han hamret ballen i nettmaskene.

Straffe eller ikke?

25 minutter ut i kampen reiste Liverpool-fansen seg i frustrasjon da ble Joel Matip lagt i bakken innenfor 16-meteren. Dommer Andre Marriner var ikke i nærheten av å peke på straffemerket, og heller ikke VAR ble benyttet i situasjonen.

I TV 2s Premier League studio var det uenighet om Liverpool skulle hatt straffe eller ikke.

– Det er ikke straffe. Han har armen rundt skulderen hans, men det er ikke veldig aggressivt. Jeg synes ikke han trekker ham tilbake, men hvis det hadde blitt gitt straffe kunne vi ikke klaget på det, sier Gary Neville.

– Jeg mener det er et klart straffespark, kontrer Simen Stamsø Møller.

Mané-dobbel

Men Liverpool-fansen fikk noe å glede seg over kun tre minutter senere da Sadio Mané utliknet etter godt forarbeid av Andrew Robertson.

Ti minutter før pause måtte Divock Origi ut med en skade etter det som så ut som et overtråkk. Inn kom Roberto Firmino som var blitt hvilt av Jürgen Klopp etter landskampen med Brasil natt til onsdag.