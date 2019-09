Det er full strid innad i regjeringen etter at Abid Raja (V) fredag gikk knallhardt ut mot sine regjeringskolleger i Frp.

Raja siktet særlig til partiets utspill om snikislamisering og båtmigranter, og omtaler Frps retorikk som «brun retorikk».

Først reagerte tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), og sa at han krever unnskyldning fra Raja.

Nå sier partileder Siv Jensen at hun sier det er vanskelig å ta regjeringskollegaen seriøst.

– Vi er vant til mange rare synspunkt og meninger fra Abid Raja som gjør det vanskelig å ta ham på alvor. I tillegg skifter han også standpunkt fra dag til dag, så derfor trekker jeg på skuldrene av dette. Rajas kronikk fremstår først og fremst som et problem for Venstre og ikke for FrP, sier Jensen til TV 2.

– Vi har blitt kalt mye

Finansministeren mener at Raja forsøker å stemple FrPs innvandringspolitikk som rasistisk, og synes det er useriøst.

– Frp har i mangel på politiske argumenter hos motstanderne blitt kalt mye rart gjennom mange tiår. På 1980 og 90-tallet ble vi for eksempel kalt rasister, fordi vi mente de som kom til Norge måtte lære seg norsk, sier Jensen.

Videre hevder hun at Frp er ansvarlige for at Norge stiller enkelte krav til innvandrere, og at andre partier har adoptert mye av Frps innvandringspolitk. Finansministeren kommer også med en breiside til Venstre-politikeren.

– Jeg skjønner at det må være fortvilende for Abid Raja at det er FrPs innvandringspolitikk som i stor grad er regjeringens linje. Venstres ønske om en liberal politikk der flest mulig skal få opphold i Norge, er skrotet for lenge siden.

– Svært vanskelig

Tidligere justisminister Per Willy Amundsen er også kraftig provosert av intervjuet Raja ga til NRK.

Han går så langt som å si at han mener Rajas utspill og meninger gjør det svært vanskelig for de to partiene å sitte i regjering sammen.

– Når det er så til de grader mangel på tillit mellom to regjeringspartier, og Raja fortsetter med denne typen usaklige angrep, er det svært vanskelig å se hvordan det går an å sitte i regjering sammen, sier Amundsen til TV 2.

– Hvor skadelig er denne uenigheten for regjeringen?

– Alle skjønner at det er fullstendig håpløst at ett regjeringsparti går så til de grader i strupen på et annet. Vi har ansvaret for å styre landet sammen, og da kan ikke en av Venstres fremste tillitsvalgte drive på slik. Enten må Abid Raja komme med en beklagelse, eller så må han settes på plass av Trine Skei Grande, sier den tidligere justisministeren.