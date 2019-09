Klokken 09.00 lørdag morgen ble politiet i Finnmark varslet via AMK om funn av en død mann.

– Per nå har vi sperret av stedet, og foretar undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. Per nå vet vi veldig lite, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jannicke Silseth Eide til TV 2.

Mannen ble funnet på kai. Politiet vet foreløpig ikke hvem avdøde er.

– Det er ingen som er savnet i området, sier operasjonslederen.

Politiet jobber nå med taktiske og tekniske undersøkelser for å prøve finne ut hvem vedkommende er.

Saken oppdateres!