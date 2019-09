Det norske stortalentet har signert en treårig proffkontrakt med den belgiske stoklubben.

Unggutten kommer fra Stabæk og er kaptein på Norges gutter 16 landslag.

Han har tidligere vært på treningsopphold i Manchester United og Sporting Lisboa. Etter det TV 2 kjenner til har flere storklubber vist interesse for Arnstad, blant annet Manchester United, AC Milan og FC København.

– Det er en ære for meg å få mulighet til å spille for den belgiske storklubben Anderlecht. Jeg føler at klubben er det rette valget for meg, da Vincent Kompany gir yngre spillere muligheten og de har en ballbesittende spillestil som passer meg bra, sier Arnstad til TV 2.

– Dessuten er belgisk fotball kjent for å utvikle meget gode spillere. At klubben har en filosofi om å gi unge spillere muligheter på A-laget når tiden er riktig, ser jeg på som en stor fordel, legger unggutten til.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har sett flere landskamper med Arnstad.

– Han er en meget god teknisk spiller, som har både defensive og offensive kvaliteter. Han produserer godt med målpoeng, og scoringen hans på sist landslagssamling i Polen var en skikkelig perle. Stabæk og klubbene de samarbeider med er utrolig flinke til å få frem talentfulle spillere, og Arnstad er nok et bevis på at det drives godt i Bærum, sier han.