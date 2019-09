Astanas Miguel Ángel López freser mot rivalene i Movistar etter fredagens dramatiske Vuelta-etappe.

Der valgte det spanske laget med verdensmester Alejandro Valverde i spissen å angripe, samtidig som flere av favorittene - blant annet sammenlagtleder Primoz Roglic - var innblandet i en massevelt.

– Movistar er respektløse. Det er typisk dem å utnytte en slik situasjon. Det er alltid de idiotene som gjør slike ting. Det er alltid det samme. Vi vet hvordan de kjører, de har gjort det så mange ganger før, sier López ifølge feltet.dk.

– For en verdensmester vi har!

Det er heller ikke slik at laget kan unnskylde seg med at de ikke så hva som skjedde, fordi en video som ligger ute på sosiale medier viser hvordan minst sju av Movistar-rytterne kjørte forbi etter at velten var et faktum.

– Jeg blir sint når jeg ser en verdensmester kjøre på den måten. For en verdensmester vi har! En verdensmester skal være et godt eksempel og vise respekt. Det var mangel på respekt både for den røde trøyen og for alle de andre rytterne som gikk i bakken, freser López.

Astana-rytteren ligger på fjerdeplass før lørdagens etappe, og har 46 sekunder opp til Movistars Nairo Quintana på tredjeplass.

Historisk Hagen?

På etappen blir det også avgjort om Carl Fredrik Hagen blir historisk og sikrer seg den beste Grand Tour-plasseringen av en nordmann noensinne.

Den foreløpige bestenoteringen er Dag Erik Pedersens tiendeplass for 35 år siden, og med kun én tøff etappe igjen ligger Hagen på 8. plass.

Lørdag skal rytterne over to tredjekategorier, to andrekategorier og to førstekategorier, og sammenlagtplasseringene blir klare etter målgang. Søndagens sisteetappe er i likhet med Tour de France-avslutningen som er formalitet å regne.