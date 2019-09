Hendelsen skjedde om bord et EasyJet-fly 30. september i fjor.

Det kommer frem i en rapport fra den britiske flyhavarikommisjonen AAIB, ifølge BBC.

Etterforskerne fant ut at piloten hadde blitt påvirket av en landing på Mallorca dagen før.

Da han skulle lande i Palma, kom de ut for så sterk vind at den andre piloten måtte ta over. Kapteinen har forklart til flyhavarikommisjonen at piloten virket ok etter hendelsen.

I ettertid har han forklart at han egentlig følte seg for nervøs for å fly neste dag, og at han kun hadde sovet i fire timer. Det skriver Flysmart24.

Men til tross for dette, returnerte han på jobb dagen etter.

I rapporten kommer det fram at flyturen fra London Stansted gikk som normalt, helt til de nærmet seg Glasgow. Da fikk de beskjed om at de måtte forberede seg på å møte sterk vind, slik det hadde vært på Mallorca dagen før.

Da fikk piloten et angstanfall. Flyets andre kaptein måtte derfor ta over landingen. Piloten forlot cockpit og ble tatt hånd om av kabinpersonellet. Han måtte få behandling av ambulansepersonell da flyet hadde landet.

I rapporten til flyhavarikommisjonen kommer det frem til at piloten fikk fortsette å fly igjen etter at han hadde gjennomgått behandling.