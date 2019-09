Smittevernkontoret sendte fredag ut et skriv til alle foresatte ved skolen og informerte om at elever ved Auglend var blitt smittet av shigellose.

«Det er en smittsom tarminfeksjon som fører til diarè, og diaréen kan være blodig. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende, men den kan unntaksvis få et mer alvorlig forløp,» skriver smittevernkontoret i skrivet.

Smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Mitgarden, bekrefter til TV 2 at det er snakk om to elever.

– Vi har fått rede på fra laboratoriet på sykehuset at to barn har levert avføringsprøver som viser at de er smittet av denne bakterien, sier Mitgarden.

Mattilsynet og Folkehelsinstituttet er nå koblet på saken, og undersøker hvor smitten kan komme fra. Smittevernoverglegen opplyser at bakterien kan smitte både mellom mennesker, som en vanlig omgangssyke, og gjennom mat.

– Men dette er ikke farlig. Det er som en vanlig omgangssyke, selv om det kan oppleves litt mer dramatisk, sier hun.

Videre opplyser Mitgarden at det per nå ikke er noen indikasjoner på at man kan forvente seg et stort smitteutbrudd.

Smittevernkontoret i Stavanger foreslår følgende tiltak for å forebygge at flere blir smittet av bakterien.