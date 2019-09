Den store bilutstillingen i Frankfurt åpnet dørene denne uken. En av dem som var først inn portene der, var Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han rapporterte hjem fra pressedagene som innleder utstillingen. De neste ukene er det ventet opp mot én million publikummere, før standene rigges ned, bilene kjøres ut og lysene slukkes på messeområdet.

– Frankfurt er alltid en stor happening for bilbransjen. Det som først og fremst preger årets utstilling, er det elektriske skiftet. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før det nesten bare var vi nordmenn som var særlig interessert i elbilene på utstillingen. Nå har det virkelig snudd. Den store nyheten i år var elektrisk, nemlig Volkswagens ID.3. Og det var elbilfokus også hos en rekke andre merker, forteller Vegard.

Stille før stormen

Dette skjer samtidig som en rekke bilprodusenter nå gjør seg klare til å lansere mange elbiler:

– Vi har sett veldig mange konsepter, i flere år. Det tar tid å utvikle nye bilmodeller og det har på mange måter vært litt stille før stormen. Men nå kommer de. Og selv om elbilene i flere år har vært en viktig del av det norske bilsalget, har vi bare sett starten på den virkelig store elbilbølgen, sier Vegard.

Han peker på at en rekke store bilprodusenter nå er i startgropen med elektrisk satsing:

VW ID.3 er først ut i en hel familie av elbiler fra Volkswagen.

Premiumbilene kommer

– Volkswagen-konsernet er på mange måter en spydspiss her. De investerer enorme beløp i å utvikle nye elbiler. Det gjelder alle de store merkene deres. VW, Audi, Skoda og Seat. Porsche er nisje i denne sammenhengen, men også de har flere elbiler på gang, i tillegg til Taycan som allerede er vist.

– Toyota har begynt å røre på seg, det samme har Ford. Det franske PSA-konsernet har merker som Citroën, Peugeot, Opel og DS. Også de kjører nå i gang for fullt. Og så ser vi også at premiumprodusentene kommer sterkt. Audi, Mercedes og Jaguar er allerede på plass. Snart er det også full gass fra BMW, forteller Vegard.

BMW er ikke langt unna med en stor elbil-offensiv de også. Først ut er elektrisk utgave av SUV-en X3.

Flere holdt seg borte

Mens dette skjer, er mange innen bilbransjen ganske åpne på at de ikke vet hvor fort etterspørselen vil vokse i de store markedene. Derfor er det også usikkerhet rundt det økonomiske aspektet her.

– Det merkes godt i Frankfurt, ved at en rekke bilmerker har valgt å droppe utstillingen. Det gjelder blant andre Toyota, Mazda, Volvo, Peugeot og Citroën. Noe skyldes nok endret fokus, men det handler også om å spare penger i en tøff økonomisk tid. For meg som har vært i Frankfurt i mange år, var det rart å se tomme kvadratmetre og langt færre biler enn vanlig. Nå spekuleres det i at dette kanskje bare er starten, og at bilutstillinger vil endre seg mye i årene som kommer, sier Vegard.

Ford Explorer kommer snart til Norge som ladbar hybrid.

Dieselmotoren er ikke død

– Andre ting enn elbiler som utmerker seg?

– Ja, det satses også tungt på ladbare hybrider hos mange. Den viktigste nyheten her er at de nå får betydelig lengre rekkevidde enn det vi opplevde i starten. Mercedes er langt fremme her. Deres nye og ladbare GLE klarer hele 99 kilometer på strøm, da begynner det å monne! Ford kommer også med to spennende ladbare, med Kuga og Explorer. Sistnevnte er USAs mest solgte SUV, som så langt har vært omtrent uselgelig i Norge, på grunn av avgiftene. Nå ligger den an til å få en helt annen pris, takket være at de ladbare hybridene kommer så gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, forteller Vegard.

– Men for de som fortsatt foretrekker diesel, kan du trekke frem én nyhet på det området?

– Så klart! Dieselmotoren er på ingen måte død, det er mange dieselbiler i Frankfurt. En bil mange skal kjøpe med dieselmotor er splitter nye Land Rover Defender. Det er en skikkelig tøffing, med høy "må ha-faktor". Når den kommer til Norge i mars neste år er det helt uten elektriske drivlinjer,



Få med deg avslutningsvideoen hans fra utstillingen øverst i denne saken.

Splitter nye Land Rover Defender er en etterlengtet nyhet.

