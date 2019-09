I et intervju med NRK fredag gikk Venstres Abid Raja knallhardt ut mot sine regjeringskolleger i FrP.

Han sikter særlig til partiets utspill om snikislamisering og båtmigranter.

Raja omtaler FrPs retorikk som «brun retorikk». Det får tidligere justisminister Per-Willy Amundsen til å rase.

– Grensen er nådd

I et Facebook-innlegg fredag kveld skriver han:

«Grensen er nådd. Denne elendigheten av et såkalt «parti» kan vi ikke dele regjering med. Hvis ikke Abid Raja ber om unnskyldning, vil jeg forlange at samarbeidet avsluttes. Det går en grense. Nå er det nok! Nå er jeg lei!»

Til TV 2 sier Amundsen at Raja i realiteten beskylder FrP for å spre nazistisk propaganda.

– Det er så spinnvilt at man nesten ikke tror det er mulig. Det kommer riktignok mye rart fra den kanten, men denne gangen har Abid Raja gått for langt, sier FrP-politikeren.

– Svært vanskelig

Han mener Rajas utspill og meninger gjør det svært vanskelig for de to partiene å sitte i regjering sammen.

– Når det er så til de grader mangel på tillit mellom to regjeringspartier, og Raja fortsetter med denne typen usaklige angrep, er det svært vanskelig å se hvordan det går an å sitte i regjering sammen, sier Amundsen til TV 2.

– Hvor skadelig er denne uenigheten for regjeringen?

– Alle skjønner at det er fullstendig håpløst at ett regjeringsparti går så til de grader i strupen på et annet. Vi har ansvaret for å styre landet sammen, og da kan ikke en av Venstres fremste tillitsvalgte drive på slik. Enten må Abid Raja komme med en beklagelse, eller så må han settes på plass av Trine Skei Grande, sier den tidligere justisministeren.

– Kan ikke sitte taus

Amundsen forventer nå at statsminister Erna Solberg tar grep.

– Hvis Venstre virkelig mener at FrP sprer nazistisk propaganda bør de forlate regjeringen, eller mener de det er greit å styre sammen med «nazister»? Erna Solberg kan heller ikke sitte taus og akseptere at ett parti i regjeringen beskylder et annet parti for nazistisk retorikk, sier han.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Abid Raja, uten hell.

Til NRK sier han det er helt åpenbart at retorikken til Sylvi Listhaug og Siv Jensen har vært skadelig for det fellesskapet han ønsker Norge skal ha.

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstri ti. Å tie er å akseptere, og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sier han til kanalen.