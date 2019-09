Avlyser romvesen-festival

I juni i fjor postet studenten Matty Roberts en vits på Facebook.

Uten å vite hva han startet, laget han eventen «Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us» – «Storm Area 51, de kan ikke stoppe oss alle» på norsk.

I beskrivelsen tar han initiativ til å møtes i ørkenen i Nevada for å storme den navngjetne og topphemmelige militærbasen Area 51.

«La oss se disse romvesenene», skriver studenten.

Selv om det begynte som en vits, har interessen tatt fullstendig av, og flere millioner mennesker varslet at de ønsket å være med på å storme militærbasen.

Interessen var så stor at Roberts bestemte seg for å arrangere en romvesenfestival, AlienStock, i ørkenen i Nevada. På arrangementets nettside lovte han «fantastiske overraskelser», og opptredener fra «store navn».

Festivalen skulle holdes i den lille landsbyen Rachel, som har et innbyggertall på kun 54 mennesker. Lokalbefolkningen har ikke vært overbegeistret for at tusenvis av festivalgjengere skulle innta det bitte lille lokalsamfunnet.

ROMVESEN-LANDSBY: Rachel ligger langs en øde landevei i ørkenen i Nevada. Den lille landsbyen er et populært reisemål for konspirasjonteoretikere som tror amerikanske myndigheter gjemmer romvesen i Area 51. Foto: Bridget Bennett

Fryktet humanitær katastrofe

Nå skriver Buzzfeed derimot at festivalen er avlyst.

Ifølge nettstedet frykter arrangøren en «humanitær katastrofe på linje med Fyre festival», med klar henvisning til festivalen på Bahamas som gikk totalt av skinnene i 2017.

Festivalens nettside oppfordrer nå deltagerne om å i stedet dra til Las Vegas, der det vil arrangeres en gratis Area 51-feiring, sponset av ølprodusenten Bud Light.

Innbyggerne i Rachel skal også ha varslet at de vil beskytte eiendommene sine mot inntrengere.

– På grunn av manglende infrastruktur, dårlig planlegging, risikohåndtering, og åpenbart manglende hensyn til sikkerheten til de mer enn 10.000 deltagerne på AlienStock, har vi bestemt oss for å kutte ut festivalen, står det på nettsiden.

– Klare til å beskytte

Det var også knyttet bekymring til hva som kunne skje dersom tusenvis av mennesker faktisk bestemte seg for å storme militærbasen.

Talsperson hos luftforsvaret, Laura McAndrews, sa til Washington Post at de har hørt om arrangementet, og ba de involverte tenke seg om før de eventuelt skulle gjennomføre stuntet.

– Area 51 er et treningsfelt for det amerikanske luftforsvaret, og vi vil advare alle mot å prøve å komme seg inn på området. Luftforsvaret står alltid klart til å beskytte USA og dets eiendeler, sa McAndrews til avisa.

Det ble også laget et slags motarrangement på Facebook, der det blir advart om hva som kan skje om de forsøker å bryte seg inn på militært område.