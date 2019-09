Huffman er involvert i skandalen hvor et større antall velstående foreldre står tiltalt for å ha betalt for å få barna inn på prestisjefylte skoler.

I tillegg til fengselsstraffen, er 56 år gamle Huffman dømt til å betale en bot på 30.000 dollar (268.000 kroner) og 250 timers samfunnsstraff, melder amerikanske medier.

– Jeg var redd. Jeg var dum, og jeg gjorde en stor feil. Jeg skammer meg dypt over det jeg har gjort, sa en tårevåt Huffman før dommen falt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Omfattende sak

51 personer har vært siktet i saken, som er den største saken som har vært ført for retten om opptaksjuks. Velstående foreldre skal ha betalt for å manipulere prøver som brukes som grunnlag for opptak til universitetene. Trenere i ulike idrettsgrener skal også ha blitt bestukket for at studentene skulle komme inn på universitetet via en idrett de ikke drev med.

Prestisjetunge universiteter som Yale, Stanford, Georgetown og UCLA er omfattet av skandalen.

Huffman er dømt for å ha betalt 15.000 dollar for å forbedre datterens poengsum. Pengene gikk til en konsulent som jobbet med opptak til universiteter i California.

En sensor manipulerte prøvesvarene slik at Huffmans datter fikk en langt bedre poengsum enn hun egentlig skulle hatt. Ifølge Washington Post fikk hun 1420 av 1600 poeng på den såkalte SAT-prøven. Datteren skal ikke ha visst noe om svindelen.

– Ingen unnskyldning

I en uttalelse til media etter domsavsigelsen sier Huffman at hun godtar rettens avgjørelse uten forbehold.

– Jeg brøt loven. Jeg har innrømmet det og jeg erklærte meg skyldig i denne forbrytelsen. Det finnes ingen unnskyldning eller forsvar for mine handlinger, heter det i uttalelsen.

– Jeg vil unnskylde igjen overfor min datter, min mann, min familie og skoleverket for mine handlinger. Og jeg vil beklage spesielt overfor de studentene som jobber hardt hver dag for å komme inn på universitetet, og til deres foreldre som gjør store offer for å støtte sine barn, sier hun videre.

Emmy-vinner

Felicity Huffman erklærte seg skyldig i svindel i mai. Hun er den første som blir dømt blant de 15 foreldrene som har innrømmet skyld.

Hun ble kjent for et stort publikum, også i Norge, i rollen som Lynette Scavo i «Frustrerte fruer». I 2005 vant hun en Emmy for rollen. Huffman har hatt en rekke andre roller i filmer og serier.

25. oktober skal hun møte for å sone sin straff, melder CNN.