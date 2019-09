16-åringen, som har inspirert unge mennesker verden over, krever tiltak fra verdens største økonomi og dens klimaskeptiske president.

Demonstrasjonen er den første av en rekke demonstrasjoner som skal finne sted i løpet av de neste to ukene. Thunberg hadde med sitt karakteristiske «Skolstrejk för klimaet»-skilt, og holdt seg i bakgrunnen i demonstrasjonen, før hun til slutt holdt en appell til de om lag 1.500 frammøtte.

– Aldri gi opp. Vi skal fortsette, sa hun.

– Jeg vil bare si at jeg er så utrolig takknemlig for hver eneste en av dere. Jeg er så stolt over at dere har kommet hit.

Thunberg er ikke like kjent i USA som i Europa, men i løpet av hennes seks dager lange opphold i den amerikanske hovedstaden skal hun møte mange viktige aktører.

Mandag skal Amnesty gi henne organisasjonens fremste pris for menneskerettsarbeid, og onsdag er hun invitert til å tale i Representantenes hus i Kongressen, etter å ha blitt invitert av Demokratene.

Thunberg har reist til New York for å delta på et klimatoppmøte under FN hovedforsamling 23. september. Hun nektet å fly av miljøhensyn og valgte i stedet å seile til New York med seilbåten Malizia II.

Etter klimamøtet i New York planlegger Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile for å delta under klimaforhandlingene som pågår der i desember.

