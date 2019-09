Et neonparty for ungdommer i alderen 13 til 15 år på et fritidssenter i Sandnes, kom fullstendig ut av kontroll fredag kveld.

Det møtte opp 200 flere enn hva arrangøren hadde regnet med.

Arrangøren hadde regnet med det skulle komme rundt 100 personer, men det troppet opp mellom 300 og 400 unge.

Lokalet var for lite og arrangøren hadde ikke nok voksne for å passe på så mange ungdommer. De følte de mistet kontrollen over festen og kontaktet politiet.

Arrangøren ba politiet om styrt avvikling av festen.

#Sandnes Politiet er i Olsokveien med flere enheter. Et neonparty for ungdommer mellom 13 -15 år hvor arrangør har mistet kontroll. Møtte opp 200 flere enn hva man trodde, og arrangør har bedt politiet om styrt avvikling. Foreldre kan gjerne ringe sine barn og be de komme hjem. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) September 13, 2019

– Foreldre kan gjerne ringe sine barn og be de komme hjem, opplyser politiet i Sør-Vest politidistrikt.