Modellen Lesley Lawson ble verdensberømt på 1960-tallet. Med store øyne, gutteaktig utseende og kortklipt hår nådde hun et stort publikum. Hun fikk kallenavnet Twiggy på grunn av sin spede kroppsbygning.

Twiggy oppnådde også stor suksess som skuespiller. Hun ble et kultfenomen og et moteikon for ungdom på 1960- og 1970-tallet, og figurerte på forsiden av magasinene Vogue og The Tatler.

19. september fyller Twiggy 70 år, og på bildet øverst i artikkelen kan man se at den tidligere modellen holder seg godt.

Bildet ble tatt på Buckingham Palace 14. mars i forbindelse med at hun ble slått til ridder for sin innsats innen mote, kunst og veldedighet.

Twiggy fikk datteren Carly med ektemannen Michael Witney i 1978. I 1983 døde Witney av et hjerteinfarkt. Hun traff siden Leigh Lawson, og paret slo seg ned i London.

Siden 2005 har Twiggy jobbet som modell for Marks and Spencer.

SLO GJENNOM SOM TENÅRING: 17 år gamle Twiggy får et kyss på kinnet av manager Justin De Villeneuve under en fest i New York City. (AP Photo)

PÅ BROADWAY: Steppekoreograf Tommy Tune og Twiggy poserer under prøvene til en musikal. Foto: Richard Drew

1966: Den spedbygde modellen fikk kallenavnet Twiggy (twig=kvist). (AP Photo/Bob Dear)