Torsdag ettermiddag tok mannen i 30-årene med seg sin tyske venninne på lokalbutikken på Fusa i Hordaland.

Hun har vært på besøk i nesten en uke. Da han skjønte at de ikke har Pantelotteri i Tyskland, tok han med noen tomflasker for å demonstrere for henne.



Han puttet flaskene inn, men da han trykket på Røde Kors-knappen ble han overrasket da det kom en fanfare.

Men han fikk virkelig hakeslipp da han så beløpet på lappen som kom ut.

– Utrolig opplevelse

– Jeg leste tallet flere ganger, men klarte ikke å skjønne det helt. Det var mange nuller, så jeg sto tilslutt bare og skalv, sier Fusa-mannen, som ønsker å være anonym.

Hans tyske venninne skjønte ingenting og lurte på om det gikk bra med han.

– Jeg tror jeg har vunnet toppgevinsten, sa han skjelvende.

Første etter flere minutter, etter at de begge hadde sett nøye på pantelappen, så begynte det å synke inn.

– Det var en helt bisarr og utrolig opplevelse å stå med en pantelapp verdt én million kroner i hendene. Jeg har jo knapt vunnet en kake engang tidligere, sier Fusa-mannen.

Sjekketriks

Middagen, som de egentlig var på butikken for å kjøpe inn, måtte hans venninne ta seg av. Den nybakte millionæren var for omtåket til å gå inn i butikklokalet.

– Selv etter at jeg stakk av med toppgevinsten, insisterte hun på å betale for maten i butikken selv. Så hun er tydeligvis en bra dame, sier han og legger til at han ikke vet om han helt kan kalle henne for kjæresten.

– Men å bli millionær på denne måten er jo litt av et sjekketriks, da, sier han og ler.

Torsdag var sjokket over toppgevinsten så stort at det bare ble tørre brødskiver på han og venninnen. Men fredag har han summet seg litt og stukket innom polet.

Champagne og fårikål

– Med den gevinsten måtte jeg handle noen edle dråper. Så i dag slår jeg til med champagne og fårikål, sier mannen i 30-årene.

Søndag drar venninnen tilbake til Tyskland. Millionpremien gjør det enklere å for dem å treffes oftere.

– Jeg kommer nok til å spandere en flybillett på henne om ikke veldig lenge, sier han.

Og så tar kanskje jeg en tur nedover snart, sier han.

Resten av pengene skal han forsøke å bruke fornuftig. Men han har lyst til å unne seg et par ting.

– Jeg har lenge ønsket med et Tandberg-stereoanlegg fra 70-tallet, som jeg nå tror jeg skal slå til på. Og så blir det kanskje en motorsykkel på vårparten, sier Fusa-mannen.

I butikken hvor mannen vant er det også god stemning.

– Dette var utrolig gøy, sier daglig leder Oddbjørn Halvorsen ved på Spar Fusa.

– Vinneren tok ikke kontakt med noen her i butikken, så vi vet ikke hvem det er. Jeg håper det er en som virkelig får bruk for pengene, sier Halvorsen.

Vinneren på Fusa er nummer 75 som har blitt pantemillionær i lotteriet.