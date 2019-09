Han er egentlig spiss for Ull/Kisa, men utover høsten får Martin Wilhelmsen Trøen enda litt mer å henge fingrene i.

24-åringen har nemlig akkurat blitt valgt inn i kommunestyret på Eidsvoll for Høyre, og har med det såvidt begynt å følge i fotsporene til moren Tone, stortingspresidenten.

Se mor og sønn duellere i politisk quiz i videovinduet øverst i saken

– Jeg er stolt over at han har lyst til å bruke tid på det

– Hun har ikke påvirket meg direkte. Hun har aldri sagt «er ikke politikk noe du synes er kult, da?» Men indirekte har hun hatt stor påvirkningskraft, tipper jeg. Jeg har jo blitt veldig interessert og det er ikke så mange på min alder som er det, så da må det være et eller annet, sier Ull/Kisa-spissen til TV 2.

– Hvordan blir det å kombinere fotball, politikk og skole?

– Jeg tror det skal gå veldig fint. Skole og fotball har gått veldig bra hittil. Skole har vært en morgen - og formiddagsgeskjeft, og så har fotball vært fra 16:00. Kommunestyret er vel i 18/19-tiden på kvelden, og alle som er der, bortsett fra ordføreren, har jobber ved siden av, så det tror jeg ikke skal bli noe problem.

Moren Tone ble valgt inn på Stortinget i 2013 og har vært stortingspresident siden 15. mars 2018.

– Hva vil du at han skal legge mest energi på, fotball eller politikk?

– Det var et vanskelig spørsmål! Nå har Martin selv sagt at det å være fotballspiller er en relativt kort karriere. Man slutter jo med det etter hvert. Jeg tror at Martin kommer til å få glede av å bli kjent med lokalpolitikken og hvordan et lokalsamfunn fungerer, for det er det du får når du er folkevalgt. Jeg er veldig stolt over at han har lyst til å bruke tid på det, så får han oppleve hvordan han sammen med andre gjør en viktig jobb i lokalsamfunnet som han har vokst opp i og som folk bor i, som er avhengig av at de som sitter der er interessert og lager gode tjenester for innbyggerne, sier hun, før hun legger til:

– Det kunne jo slått helt andre veien også. Det kunne vært at han så hvor mye jeg jobbet med politikk og tenkte: «det skal jeg i hvert fall ikke drive med!». Så jeg er glad for at det slo den andre veien og at han tenker at han vil prøve. Det er bra.

– Han er jo en pen mann, da, så kanskje det hadde gjort seg utad!

24-åringen begynner med kommunestyret, men har ikke planer med å gi seg der.

– Vil du bli statsminister?

– Ja, en dag.

– Det hadde vært kult, men vi får se om det er noe som gagner Norge, sier lagkamerat Kristoffer Normann Hansen og ler.

Morten Sundli er mer skeptisk.

– Nei, ikke som statsminister, kanskje litt mer i bakgrunnen. Men han er jo en pen mann, da, så kanskje det hadde gjort seg utad!