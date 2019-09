– Solskjær må få tid til å rydde opp i søppelet

Se Man. United mot Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 15.30.

Med bare fem poeng på fire kamper og etter en grusom avslutning på forrige sesong er presset for lengst på Ole Gunnar Solskjær.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville, som lørdag gjester TV 2s Premier League-studio, er klar på at managerjobben til kristiansunderen ikke bør være i fare.

– Han bør få overgangsvinduet i januar, til sommeren og neste sesong. Så må det være progresjon, man må se forbedring, men se på Jürgen Klopp. Det tok fire år før han vant noe, men det startet å bli bedre etter 12 måneder, sier 44-åringen til TV 2.

Vil ha ugresset luket bort

Gary Neville mener tålmodigheten til Solskjær er større på stadion enn det han har sett på sosiale medier.

– Det er et ungt lag, og jeg som Manchester United-supporter mener han bør få denne og neste sesong. Gi ham tre-fire overgangsvinduer til å rydde opp i søppelet i garderoben, for det er søppel i den garderoben. Du må luke bort ugresset, og det er ikke hans feil, sier Gary Neville.

STØTTER SOLSKJÆR: Tidligere lagkamerat Gary Neville. Foto: TV 2

– Han har arvet noen andres stall og lag. Han må skape sitt vinnerlag, men det tar tid. Liverpool har gått 30 år uten å vinne Premier League, så det er ikke sånn at det er fantastisk overalt. Dette vil ta tid, fortsetter han.

Manchester United har tidligere vært innom David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho etter at Sir Alex Ferguson ga seg etter 2012/13-sesongen, men alle har endt opp med å bli sparket etter manglende suksess.

– Jeg ønsker at Ole skal få sjansen, for Manchester United har prøvd alt nå. De har hatt en solid Premier League-manager med åtte år i Everton, en teknisk og taktisk manager i van Gaal og en serievinner i Mourinho. Nå er de tilbake til en som kjenner klubbens verdier og som vil ha unge spillere med potensial og sult, mener Neville, som fikk over 600 kamper for United.

Ny strategi på overgangsmarkedet

Neville er klar på at United må endre strategi på overgangsmarkedet.

– Ole prøver å få klubben dit den hører hjemme i stedet for å hente spillere som Zlatan Ibrahimovic, Radamel Falcao, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger og Marcos Rojo, som alle er kommet og forsvunnet igjen. De må signere spillere for fem til ti år og bygge et grunnlag, slik Manchester City gjorde og har gjort med Sergio Agüero, David Silva, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Kevin De Bruyne og Fernandinho, sier den tidligere høyrebacken.