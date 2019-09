Demi Moore har selv delt et bilde av bladets forside på Instagram, og reaksjonene er overstrømmende.

– Herlighet kvinne, NYDELIG! Kan ikke vente på boka, skriver Kate Hudson.

Penelope Cruz og Julianne Moore viser også sin begeistring i kommentarfeltet.

Demi Moore er i ferd med å gi ut en biografi hvor hun åpner opp om en vanskelig barndom, skilsmisser og problemer med alkoholmisbruk.

En episode fra barndommen handler om hvordan hun måtte hjelpe moren, som hadde tatt en overdose tabletter.

– Det neste jeg husker, er at jeg bruker fingrene, små barnefingre, til å grave ut tabletter ut av min mors munn mens min far holdt munnen åpen og fortalte meg hva jeg skulle gjøre. Noe endret seg dypt inne i meg, og det har aldri endret seg tilbake. Barndommen var over, sier hun i intervjuet med Harper's Bazaar.

Demi Moore er blant annet kjent for sine roller i filmer som «Uanstendig forslag», «Striptease», «G.I. Jane» og «Charlie's Angels: Full Throttle».