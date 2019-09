Franske Rémi Cavagna ble jaget av hovedfeltet på slutten, men klarte å holde avstanden ned og sikre inn til etappeseier i Toledo på den 19. etappen av rittet. Det var 24-åringens første etappeseier i en Grand Tour.

Edvald Boasson Hagen satt lenge langt foran i feltet bak, men klarte ikke å blande seg inn i kampen om en topplassering.

Carl Fredrik Hagen kjørte inn til 18. plass. Dermed beholder han åttendeplassen i sammendraget og er på vei mot tidenes beste norske sammenlagtplassering i et av de tre store treukersrittene (Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. For å klare det må han bli blant de ni beste.

Lørdag venter en 190 kilometers fjelletappe før Vueltaen avsluttes søndag.

Kontroversielt rykk

Etappen var ikke uten dramatikk. Cirka seks mil før mål gikk det en velt, med blant andre sammenlagtleder Primoz Roglic involvert. Den situasjonen utnyttet rivalene i Movistar, med blant andre toer i sammendraget Alejandro Valverde, og satte opp farten.

De økte så det til slutt var over et minutt ned til gruppen til Roglic, men etter en stund valgte de likevel å sette ned farten igjen. Hadde de fortsatt å kjøre for full styrke videre kunne det blitt heftige diskusjoner i etterkant av etappen. Noen ryttere viste tydelig frustrasjon på grunn av Movistars valg.

Det er vanlig praksis i sykkelsporten ikke å rykke om noen i tetstriden er involvert i en velt. En Movistar-leder sa etterpå til spansk TV at de hadde planlagt å rykke før velten inntraff.

Episoden fikk ingen stor innvirkning i tetstriden i sammendraget. Riktignok tok Valverde femteplassen i spurten og tok dermed inn tre sekunder på leder Roglic. Avstanden er nå to minutter og 47 sekunder.

