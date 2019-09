Svensk politi har i forbindelse med saken fått opplysninger fra kriminelle miljøer, noe som er uvanlig.

– Vi har ganske mange opplysninger som er blitt gitt av allmennheten, ikke bare allmennheten men også fra kriminelle miljøer. Det er uvanlig, sa lederen for påtalemyndigheten, Pär Andersson, etter fengslingsmøtet fredag.

Avviser anklagene

23-åringen er siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk, samt for å ha medvirket til grove brudd på våpenloven.

Mannens forsvarer understreker at hans klient avviser anklagene.

– Han vil ikke at jeg skal snakke med aviser og TV om dette. Han er veldig lei seg, sier Jesper Montan.

Knyttes til bil

Lokalavisen Kvällsposten har meldt at mannen kjøpte bilen som ble brukt under drapet, men aktoratet vil ikke kommentere denne opplysningen.

Tidligere har en 19-åring blitt pågrepet i forbindelse med saken ettersom han sto som eier av fluktbilen som ble benyttet. Han ble imidlertid løslatt 5. september ettersom det ble klart at det ikke er han som har underskrevet bilens registreringsdokumenter.

Kvinnen, som var lege og småbarnsmor, ble drept den 26. august. Ifølge øyenvitner holdt hun barnet sitt i armene da hun ble skutt. Også barnets far var til stede. Han er tidligere blitt dømt for ranet av en pengetransport i Danmark, og det er mistanke om at han var det egentlige målet.

(©NTB)