En lastebil kolliderte og veltet over midtdeleren under etetrmiddagsrushet på E6 ved Karihaugen i Oslo fredag.

Lastebilen har landet oppå en personbil i ulykken, som skjedde klokken 17 fredag ettermiddag.

Én person ble sittende fastklemt og brannvesenets redningsavdelingen jobbet intenst med å frigjøre personen.

– Brannvesenet opplyser akkurat nå at personen som satt fastklemt er frigjort, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm til TV 2.

Operasjonslederen sier at lastebilen, som kom kjørende sydover på E6, kolliderte først med en bil i samme kjøreretning, før den kom over midtdeleren og over i nordgående felt hvor det var saktegående kø.

– Her landet lastebilen oppå en personbil. Det er flere personbiler som er involvert i ulykken og flere personer fraktet til Ullevål sykehus, sier Heidenstrøm.

En lastebil og tre personbiler var involvert i ulykken. Tre personer er fraktet til sykehus.

Klokken 18 var skadeomfanget deres fortsatt ukjent.

E6 er stengt i begge retninger mellom Karihaugen og Furuset.

Saken oppdateres!