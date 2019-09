Henrik Kristoffersen er godt i gang med målrettet skitrening, etter å ha lagt sommerukene med barmarkstrening bak seg.

Konflikten med Skiforbundet har han også lagt bak seg.

– Det har vært en veldig positiv oppkjøring, vedgår Kristoffersen.

Vil samarbeide

– Jeg er like mye landslagsløper som alle de andre, men jeg har en egen gruppe, akkurat som du har en fartsgruppe og en teknikkgruppe. Og jeg er helt åpen for å samarbeide på tvers av gruppene når det passer for alle, forteller Kristoffersen.

– Jeg håper for eksempel at Leif (Nestvold-Haugen journ.anm.) har lyst til å kjøre noen storslalåm-økter sammen i løpet av sesong, legger han til.

NY SATSTING: Fra venstre: Philippe «Yul» Petitjean (servicemann, Rossignol), Herve Lastennet (Rossignol), Einar Witteveen (NSF trener), Henrik, Lars Kristoffersen (trener), Angelika Zierler (fysioterapeut fra Red Bull), Marco Zambelli (servicemann fra Rossignol). Herve er med i september, fra 1 oktober kommer Erlend Øveraas (NSF) inn som trener. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Betaler for egen fysioterapeut

Kristoffersens nye team ledes av far og trener, Lars Kristoffersen. I tillegg har han med seg to trenere til, to servicemenn fra Rossignol og en fysioterapeut.

– Norges skiforbund står for to av trenerne, jeg står for èn. Rossignol står for to servicemenn, også er det Red Bull og jeg som står for fysioterapeut, forteller Kristoffersen.

Han tror forutsetningene for en god sesong absolutt er til stede:

– Dette er en kraftig forbedring. Rammevilkårene jeg har nå er bedre enn noensinne, i hvert fall med tanke på hvor jeg befinner meg i karrièren.

– Men, det må jeg legge til, er likevel ikke noen garanti for å lykkes i alpint.