«Det er med sorg Money-familien må meddele at Eddie døde fredelig i morges», heter det i en uttalelse fra familien ifølge Variety.

Eddie Money er mest kjent for sangene «Baby Hold On», Two Tickets to Paradise», «Shakin'» og «Take Me Home Tonight».

Det ble nylig kjent at Money hadde langt fremskreden kreft i spiserøret, skriver Variety.

En reality-serie om Money og familien har blitt vist på amerikansk TV siden april 2018.

Eddie Money ble født i Brooklyn. Mange i familien var politifolk, og Money jobbet selv som politi i to år før han dro til California i 1968 for å bli rockestjerne, skriver TMZ.