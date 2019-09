Daisy (28) ble kjørt ned og drept – vennene trygler gjerningspersonen om å melde seg

I mandagens episode av Åsted Norge står vennene til Daisy Maï Tran frem, i håp om at det kommer en løsning på drapsgåten.

De var til stede natten da hun ble drept for snart fire måneder siden.

– Det viktigste som kan skje i livet mitt nå er at vi finner ut hva som har skjedd. Og at det er en person som tar ansvar, soner sin straff, og beklager til familien, slik at vi kan gå videre med livet, sier Christian Øie, som bodde sammen med Daisy i kollektiv.

– Da kan vi komme til det punktet at vi kan tilgi den som har gjort dette.

Ville vise henne Snartemo

Daisy hadde bodd i Stavanger i litt over ett år da hun ble invitert med til Snartemo i Vest-Agder for å være sammen med gode venner på en gård langt inne i skogen. Området heter Viking Village, og de som kommer dit er opptatt av naturen og fellesskapet.

– Vi ønsker å leve på en bærekraftig måte. Her skal folk kunne slappe av, og glemme hverdagen, forteller Patrick Kanerva, som eier gården.

Den fatale helgen leide han ut stedet sitt, og Daisy var med på forberedelsene til en festival som skulle være på gården noen uker senere.

– Jeg ønsket å vise henne det vakre stedet som jeg hadde vært på flere ganger. Derfor inviterte jeg henne, og flere andre venner og bekjente, med til Snartemo, sier Christian.

SNARTEMO: Daisy var langt inne i skogen på en gård før hun døde. Foto: Breno Otranto

Da det var blitt mørkt, hadde vennegjengen en fest. Christian våknet i fem-tiden på morgenen og fikk beskjed om at noe var fryktelig galt.

– Det kom en kamerat springende og sa at jeg måtte komme så fort som mulig, sier han.

Livløs

De sprang så rundt 500 meter ned til Urestadveien. Der lå ei venninne av Daisy med sterke smerter. Hun var bevisst, og sa at de måtte se til Daisy, som lå et par meter unna, delvis under en tilhenger.

GÅRDEIER: Patrick Kanerva eier stedet som Daisy oppholdt seg på før hun døde. De er opptatt av godt fellesskap og ha nærhet til naturen. Foto: Breno Otranto.

– Hun så livløs ut. Jeg har ikke sett et dødt menneske før, men jeg skjønte vel egentlig at hun var død, sier Christian.

De ringte til nødetatene og fikk veiledning på telefonen mens de gav førstehjelp. Midt oppe i dette, kom også en annen i vennegjengen, Bjørn Foldøy.

– Jeg kjørte med firehjuling ned til bygda for å vente på nødetatene. Det føltes ut som en evighet før de kom, og det var ikke før de var på plass, og tok over situasjonen, at jeg skjønte alvoret.

Stort savn

Daisy ble erklært død på stedet, mens venninnen ble fraktet bort med luftambulanse.

Hun er i dag utskrevet fra sykehuset. Det er snart gått fire måneder siden påkjørselen, og savnet etter Daisy er stort.