Slik ser gassgrillen ut etter to sesonger

– Å ta dette her inn på kjøkkenet og drive å vaske det, er bare tull sier sjefen selv. Så da lurer jeg på hva vi egentlig skal gjøre, forklarer Geir-Ove.

Klagen ble avvist

Elkjøp avviste Geir-Oves reklamasjon og henviste han videre til Jamie Oliver-produsenten i Nederland. Geir-Ove gav seg ikke og fortsatte å kontakte Elkjøp.

– Etter to måneder fikk jeg snakke med butikksjefen og han mente at de hadde gjort alt riktig, forteller Geir-Ove.

Advokat Ola Fæhn fra Forbrukeradvokaten.no er helt uenig i Elkjøps vurdering.

– Nei, etter min mening så er det helt klart at sånn skal ikke en grill se ut etter bruk i to somre. Dette er en mangel etter forbrukerkjøpsloven og her har Geir-Ove rett til å kreve at selgeren ordner opp i Norge, forklarer Fæhn.

Flere misfornøyd

Geir-Ove er ikke den eneste som er misfornøyd med Jamie Oliver-grillen. På Elkjøps egen nettside er det flere som klager på at disse grillene ruster i løpet av kort tid.

Det viser seg også at garantien ikke dekker rust som blant annet skyldes overoppheting. Men hvordan er det mulig når det er snakk om en grill?

– Jeg tenker jo at en grill bør tåle varme og mye varme, sier Geir-Ove.

– Når du skal gjøre rent grillen så lukker du lokket og vil ha det så varmt som mulig inni der for å få av smuss og fett. Så hvordan man klarer å overopphete en grill, det skjønner jeg ikke i det hele tatt, legger Geir-Ove til.

REKLAME: Jamie Oliver viser i en av sine reklamer hvordan grillen skal vedlikeholdes. Kjendiskokken ønsket hverken å kommentere eller stille til intervju i denne saken. Foto: Faksimile

Må på service

Men kanskje enda mer utrolig er at grillen faktisk må på service. Ifølge bruksanvisningen bør en «kompetent, registrert person utføre service på grillen en gang i året».

– Jeg har aldri hørt om noen som har hatt service på gassgrillen sin. For meg virker det helt tullete, sier Geir-Ove.

Dette overrasker også Forbrukeradvokaten.

– Jeg synes at det er morsomt at det står at man skal bruke en kompetent, registrert person til å utføre service. Det finnes ikke. Det er ingen som driver og har spesialisert seg på grillservice i Norge, sier Fæhn.

Reagerer på behandlingen

Geir-Ove reagerer på behandlingen han har fått fra Elkjøp.

– Jeg tenkte først at dette er lureri og jeg ville jo aldri ha trodd at en seriøs aktør som Elkjøp ville avfeie meg slik direkte uten å prøve å komme i noen slags dialog eller enighet. Det var bare blankt avvist hver gang jeg klagde, sier Geir-Ove.

Møter Elkjøp

TV 2 hjelper deg tar med Geir-Ove for å møte kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge. Der viser Geir-Ove deler av den rustne grillen.

– Etter to sommersesonger skulle jo ikke den grillen ha sett sånn ut. Den var ikke pen, for å si det sånn, sier Schøyen Bergly.

Geir-Ove viser at brennerrøret har sprukket og lurer på om det er farlig å bruke grillen.

– Jeg har full forståelse for at du ikke ville tenne opp med denne. Det her ser ikke bra ut, sier Schøyen Bergly.

– Men er det trygt å bruke disse grillene?

– Jeg ville ikke ha fyrt opp med den grillen der, overhodet ikke, sier Schøyen Bergly.

Elkjøp beklager

På spørsmål om hvorfor klagen til Geir-Ove ble avvist, får vi følgende svar:

– Vurderingen som ble gjort av den aktuelle butikken var basert på mangelfullt vedlikehold. Det er jo ikke tilfellet her. Geir-Ove har jo oppbevart grillen under trekk og i oppvarmet i bod om vinteren, så det er rett og slett en feil og det skulle ikke ha skjedd. Vi skulle ikke ha sagt nei til den reklamasjonen og det beklager vi, innrømmer hun.

Elkjøp er også klar over at flere kunder har klaget på at Jamie Oliver-grillene har rustet.

– Vi har tilfeller av tilbakemeldinger hvor Jamie Oliver-grillene ikke har holdt den kvaliteten de skal. Det problemet opplever vi ikke nå og er det noen flere som føler at de ikke er fornøyd med sine Jamie Oliver-griller eller har rust, så kom innom oss så finner vi en løsning, for det her er ikke greit, sier Schøyen Bergly.

Overoppheting og service

TV 2 hjelper deg viser til garantivilkårene og ønsker også å vite hvordan en grill kan bli overopphetet.

– Hva som ligger i garantivilkårene er jeg nødt til å sjekke opp før jeg uttaler meg om det, sier Schøyen Bergly.

Vi viser også til serviceheftet der det står at en kompetent, registrert person bør utføre service på grillen en gang i året.

– Nå er det mulig at jeg trenger litt hjelp fra fagpersoner for å tyde hva vilkåret betyr som er skrevet av vår leverandør, sier Schøyen Bergly.

Men har du noen gang hørt om noen som har levert grillen sin inn på service?

– Det kan jeg ikke si at jeg har hørt om og jeg skal ta det vilkåret tilbake til våre leverandører, så takk for at dere gjorde meg oppmerksom på det, sier Schøyen Bergly.

Elkjøp ordner opp

– Hva vil dere gjøre med denne saken nå?

– For det første så må vi beklage, Geir-Ove. Det her skulle jo aldri ha skjedd. Du skulle ha fått en ny grill og nytt trekk med en gang du kom inn til oss og ikke var fornøyd. Vi ønsker å tilby deg heving av kjøpet på grillen og grilltrekket, og et gavekort som kompensasjon for tort og svie. Så håper vi at du blir fornøyd med det, sier Schøyen Bergly.

– Jo, det høres jo flott ut at jeg får det og at de ordner opp i det til slutt, men som sagt så har det tatt altfor lang tid, sier Geir-Ove Sanden.

TV 2 hjelper deg har over tid vært i kontakt med Jamie Oliver-staben og produsenten av gassgrillen i Nederland. Produsenten har ikke ønsket å kommentere saken. Jamie Oliver har hverken ønsket å kommentere saken eller stille til et intervju.