Se Liverpool mot Newcastle på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 13.30.

Når Liverpool tirsdag kveld starter forsvaret av Champions League-trofeet borte mot Napoli tirsdag, kan det være at et uvanlig syn som møter gjestene på San Paolo.

Få dager før San Paolo skal tas i bruk etter sommerens oppussing av garderobene påm stadionet, ser det langt fra ferdig ut, viser en video Napoli har delt på Twitter torsdag.

– Jeg har sett tilstanden på garderobene på San Paolo, og jeg har ikke ord, raser Napoli-trener Ancelotti i en pressemelding sluppet på klubbens egne nettsider onsdag kveld.

Jürgen Klopp bekrefter før ligakampen mot Newcastle lørdag at han har sett bildene, men understreker at det ikke var direkteoverføring. Liverpool-manageren prøver i stedet å tone ned problematikken.

– Jeg har hørt ulike ting. I denne saken stoler jeg nok på UEFA at de kommer til å ordne nok til å få en dusj og et sted for å skifte. Jeg ønsker ikke å blåse det opp til noe større enn det er. Så lenge banen er der den skal, kan vi spille. Vi drar dit og kommer til å akseptere omstendighetene, sier Klopp.

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Ancelotti sier at han aksepterte klubbens ønske om å spille de to første kampene på bortebane med lovnad at det skulle bli klar til tredje serierunde.

– Du kan bygge et hus på to måneder, men de klarte ikke å renovere garderobene. Hvor er det meningen at vi skal få skiftet til kampene mot Sampdoria og Liverpool? Jeg er sjokkert over inkompetansen til personene som har ansvaret for arbeidet, sier han, sier Ancelotti.

Ifølge ESPNs kilder kommer garderobene til å bli klare allerede til lørdagens Serie A-møte med Sampdoria. Leder for arbeidet, Filomena Smiraglia, sier at han er overrasket over uttalelsen til Ancelotti.

– Vi besøkte garderoben sammen med Napolis visepresident, Edoardo de Laurentiis, som ga oss ros for arbeidet, sier han til Gazzetta dello Sport.

Klopp bekreftet for øvrig at Alisson Becker trolig ikke er tilbake fra sin leggskade før etter neste landslagsopphold i oktober, mens han forventer at Naby Keïta er tilbake i trening etter tirsdagens kamp mot Napoli.

Se Napoli mot Liverpool på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag fra kl. 20.00.