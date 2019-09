Se Norwich - Manchester City lørdag fra 18.00

Finske Teemu Pukki har hatt et fantastisk august i debutsesongen i Premier League, med fem scoringer og et hat trick mot Newcastle.

I landslagspausen fortsatte Norwich-spissen å score, henholdsvis mot Hellas og Italia i EM-kvaliken.

Nå har Finland en god mulighet til å nå sitt første store mesterskap i fotball. Noensinne. Mye på grunn av en 29-åring fra den lille havnebyen Kotka, halvannen time unna Helsinki.

En by på størrelse med Skien.

– Kotka er veldig stolte av alt Teemu har fått til. Og når han er tilbake på disse trakter, er han den samme, ydmyke fyren, forteller Pukkis første A-lagstrener, Janne Hyppönen.

– Ingen kunne takle ham

Det var Hyppönen som slapp Pukki til på Kotkas lokale lag, KTP, som i 2005 spilte i den øverste finske divisjonen.

I dag spiller klubben på nivå to i Finland, men lagets storstue, Arto Tolsa Arena, er fortsatt blant de arenaene i landet som trekker flest folk til kamper.

– Som ikke er særlig mye. Kanskje tre tusen på det meste. Kotka er nok den eneste byen i Finland der fotball er større enn ishockey og basket, opplyser Hyppönen og mimrer:

– Jeg husker første gangen jeg så ham. Vi trente inne i en hall, han var 12 år, og alt så enkelt ut for Teemu. Og så var han uhyre kjapp. Da han kom på førstelaget som 15-åring ba jeg de eldre spillerne takle ham litt ekstra hardt for å herde ham, men de klarte det ikke fordi han var for kjapp. Alle driblinger og alle skudd lå så innmari naturlig for gutten.

TVILTE: Janne Hyppönen hentet Pukki opp på førstlaget som 15-årinng. Foto: Frode Sunde

Tvilte på eleven

– Trodde du på det tidspunktet at Pukki skulle bli en toppspiller?

Hyppönen trekker pusten og nøler et sekund.

– Nei, men det var fordi han var så ydmyk og ikke snakket om å bli proff. Han kom bare på trening og gjorde jobben, men jeg tenkte vel for meg selv at han ikke «måtte» det nok. At han var for lite egoistisk liksom. Og det har vært opp og ned i Teemus karriere, så jeg er dypt imponert og stolt over det han har fått til nå. Det er til inspirasjon for - ikke bare lokalsamfunnet i Kotka - men hele Finland.

I dag trener Hyppönen KTPs guttelag født i 2004. En gjeng som trener opptil to ganger om dagen, tre ganger i uka, og spiller jevnt med landets beste i Helsinki.

De har også spilt uavgjort mot Chelseas G15-lag i en ungdomsturnering tidligere.

Lagets keeper, Kristian Varis, drømmer om et proffliv i England:

– Han har vist oss at det er mulig å komme dit, og det er flere på vårt lag som faktisk tror at det er mulig å bli Premier League-spillere.