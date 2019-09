– Slik unngår vi det verst tenkelige, sier advokat Trond Biti som har representert den unge reindriftssamen i tre rettsinstanser.

Etter fem års kamp mot staten har Jovsset Ante Sara og Landbruksdirektoratet blitt enig om en løsning som gjør at statens krav om tvangsslakting ikke vil bli fulgt opp.

Flere reineiere i Kautokeino-distriktetet er involvert, og en langvarig tvist kan dermed gå mot en løsning.

Forhindret tvangsslakt

– En god løsning, men også en kortsiktig løsning. For min klient handlet det nå om å unngå personlig konkurs, med et krav på 3-400 000 kroner i dagsbøter hengende over seg, sier hans advokat Trond Biti til TV 2. Saras sak behandles nå av FNs menneskerettighetskomite, som har anmodet Norge om å avvente med tvangstiltak til de har konkludert.

– Slik denne saken har utviklet seg, har vi valgt den tryggeste veg for Jovsset. Nå unngår vi tvangsslakt. Så får vi se hva FN-komiteen konkluderer med, sier Biti. Det var NRK Sapmi som først omtalte saken.

Bare Jovsset nektet frivillig reduksjon

I 2012 fikk 231 driftsfellesskap i Vest-Finnmark pålegg fra staten om å redusere antallet rein. Målet var bedre beitegrunnlag, økt slaktevekt og større lønnsomhet i reindriftsnæringen. Som den eneste valgte Jovsset Ánte Sara å gå rettens vei for å slippe reduksjon. Han vant fram i ting- og lagmannsrett, men i 2017 slo Høyesterett fast under dissens at han måtte etterkomme statens krav og redusere flokken sin til 75 dyr. I august i år fikk staten rettens kjennelse til å gjennomføre en tvangsreduksjon av Saras reinflokk, men nå ender det altså med en avtale mellom partene.

– Et resultat av god dialog og samarbeid

– Avtalen som nå foreligger er et konkret resultat av dialog og samarbeid internt i reindrifta og viser at selvstyret kan fungere, skriver Liv Berit Hætta, direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

– Det er all grunn til å berømme dem som har bidratt til løsningen.