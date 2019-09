Barnepsykolog siktet for overgrep mot barn

VENTER PÅ BESLAG: Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt fører saken mot psykologen. Nå venter politiet på å få gjennomgått materiale som er beslaglagt på PC-en til siktede. Foto: Lise Åserud

En barnepsykolog i 40-årene ble i fjor siktet for seksuell handling med et barn under 16 år. Handlingene skal være begått i rollen som psykolog.