Manchester United har ikke fått starten de hadde håpet på denne sesongen.

Etter fire kamper står laget med fem poeng. Leicester derimot har fått god start, og står med åtte poeng på fire kamper.

Det var under fredagens pressekonferanse Solskjær fikk spørsmål om Manchester United og Leicester nå er på samme nivå.

– Jeg vil ikke snakke så mye om Leicester. Jeg ser på dem som et godt lag, men jeg ser på Manchester United som den største og beste klubben i verden, sier nordmannen.

– De pirker borti Solskjær

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville, som gjester TV 2s Premier League-studio lørdag, mener pressen vet hva de gjør.

– Det er klart at engelsk presse har en følelse av at Leicester kommer til å vinne, så det er derfor de pirker borti ham. Å spørre om Leicester er på samme nivå som Manchester United er galskap, sier Neville til TV 2.

– Kanskje om du ser på førsteelleveren og kampen på Old Trafford, men ikke som klubb. Dette er en merkelig kamp. Det er ikke kampen du ønsker rett etter landslagsoppholdet og de siste resultatene, for Leicester er noen ganger bedre borte fordi de kan kontre med sine raskere spiller. Han vet dette selv, fortsetter den nåværende Sky Sports-eksperten.

Gary Neville tror håpet med spørsmålet var at Solskjær skulle bli irritert.

– Presset hoper seg opp, men han mister aldri besinnelsen. Han er for smart for det, mener Neville.

– Innerst inne tror jeg han tenker «hva i helvete?» om de første spørsmålene om Leicester, men han tar det med et lite smil, for han vet at de prøver å få ham irritert, fortsetter den pensjonerte høyrebacken.

Leicester i topp fire-kamp

Solskjær tror også Leicester har store ambisjoner denne sesongen.

– Jeg er sikker på at Leicester har like lyst til å havne blant topp fire som oss.

På spørsmål om han føler seg presset, er Solskjær selvsikker i svaret.

– Det er alltid et press når man er her. Men jeg er sikker på at det vi gjør er riktig. Vi har en plan, så prestasjonen forteller oss at vi ikke må forandre på noe. Resultater, det er noe annet. Vi kan kontrollere hvordan vi spiller, vi øver og forbereder oss. Det er kamper vi burde ha vunnet, det vet vi, men det er noe annet. Vi må score mål, svarer United-sjefen.

Til tross for skadefraværet til flere sentrale spillere, tror ikke Solskjær at det er et altfor svekket United-lag som tar i mot Leicester på Old Trafford.

– Vi har en tropp på 24-25 spillere, og vi forventer at alle spiller en rolle i ulike deler av sesongen. Denne helgen kan bli en av dem.