Mercedes er i full gang med å rulle ut en helt ny generasjon ladbare hybrider.

Dette er en viktig satsning for Mercedes, hvor det investeres store summer.

Med de nye modellene i EQ Power-serien, kan du i dag velge mellom 12 ladbare hybrider, med stjerne i grillen. Allerede neste år skal dette antallet økes til mer enn 20.

Med de helt nye ladbare hybridene, svarer Mercedes på mye av kritikken de tidligere modellene har fått. Det handler om at den elektriske rekkevidden ikke har vært god nok, og at forbruket når batteripakken er tom, er i overkant høyt.

Å kombinere elkraft med deres hittil reneste dieselmotor er ett av svarene, og utgjør kjernen i en av de mest spennende ladbare modellene til Mercedes så langt.

Vi snakker om helt nye GLE 350de, som vi i Broom akkurat har testet i Tyskland.

Imponerende rekkevidde

Den store SUV-en GLE har vært tilgjengelig i ladbar utgave tidligere, da med en stor V6 bensinmotor. Nå er den erstattet med en mindre, og langt mer effektiv, dieselmotor. Dette er den samme 2-literen som vi finner i blant annet E220d.

Det vil si Mercedes sin reneste og mest effektive dieselmotor, som har blitt målt ned til null gram NOx-utslipp per kilometer.

Hensikten er naturligvis å få ned forbruket ytterligere, også når batteripakken er tom.

Nye GLE 350de har et oppgitt forbruk på kun 0,11 liter per mil. I tillegg er den elektriske rekkevidden hele 99 kilometer, målt etter nye WLTP. Det er smått imponerende i en stor bil som GLE.

Både GLE og lillebror GLC kommer nå i helt nye ladbare utgaver. Begge med 320 hk og 700Nm.

Nå øker dieselsalget i Europas største bilmarked

Fungerer godt sammen

At du kan kjøre nesten 100 kilometer på ren strøm, er takket være den nye batteripakken på 31,2 kWt.

Når vi tester bilen for første gang under den internasjonale lanseringen i Frankfurt, begynner vi turen i elektrisk modus. Da er det kun elmotoren og dens 100 kW som gjelder. Faktisk fungerer det helt ok til normal kjøring, selv om vi snakker om en bil som veier drøyt 2,5 tonn.

Denne kommer til Norge neste år.

På grunn av et stramt program for dagen, rekker vi aldri å teste rekkevidden fullt ut, men ut fra den lille testrunden, ser det ut til at tallene kan være oppnåelig, dersom du kjører smart og gjerrig.

Over i normal-modus, velger bilen selv hva den mener er mest fornuftig å kjøre på. Også her foregår mesteparten av turen på ren el, mens dieselmotoren bidrar ved raske pådrag, samt hastigheter over 160 km/t. Sistnevnte fikk vi faktisk testet på Autobahn, og vi kan utvilsomt fastslå at GLE 350de, har tilstrekkelig med krefter.

Overgangen fra elektrisk drift til hybrid, er dessuten veldig sømløs. Her snakker el- og dieselmotoren godt sammen. Kreftene sendes forresten til alle fire hjulene, og bilen er utstyrt med Mercedes sin egen 9-trinns automatkasse. Også denne utfører jobben sin effektivt, slik du forventer.

Test Mercedes-AMG GT63 S: – Herregud for en bil!

Mercedes treffer blink på interiøret i GLE. Dette er både lekkert og brukevennelig.

Fornuftig

Ettersom vi ikke har sjans til å teste den elektriske rekkevidden alene, velger vi i stedet å kjøre bilen i hybridmodus, og ikke tenke på å kjøre spesielt forsiktig.

Turen vår på 41 kilometer tar 43 minutter. 28 av kilometerne har foregått på ren strøm, og forbruket ender på 0,27 liter/mil. Her har vi altså ikke kjørt spesielt forsiktig, og runden inkluderer både bykjøring og motorvei.

Det er med andre ord et forbruk som absolutt er godkjent. GLE 350de, bekrefter på mange måter at dieselhybrid er et fornuftig valg, særlig på en bil som dette. Med et normalt kjøremønster vil du kunne spare mye penger, kontra en ikke-ladbar bil.

Vi har aldri testet en mindre bil – overraskelsene står i kø

Doblet ladekapasitet

Det er ikke bare batteripakken som er ny og større i GLE 350de. På de nye ladbare hybridene til Mercedes er også ladekapasiteten på ombord-laderen doblet, fra 3,6 til 7,4 kW.

Nå er gulvet også flatt i den ladbare utgaven.

Lader du via veggboks og 7,4 kW tar det drøyt tre timer å fullade batteriet fra 10 prosent. Har du derimot tilgang på hurtiglader, tar det ikke mer enn 20 minutter å lade fra 10-80 prosent.

Nytt på bilen er dessuten at Mercedes, bokstavelig talt har rettet opp i bagasjerommet. Nå er det ikke lenger nivåforskjell her, slik tidligere hybridmodeller fra Mercedes har fått litt kritikk for.

Nå svelger bagasjerommet unna 490 liter, og opptil 685 liter med elektriske bakseter. Dette er fortsatt 140 liter mindre en den konvensjonelle utgaven av nye GLE.

Nytt SUV-flaggskip fra Mercedes

0-100 km/t tar 6,8 sekunder, og bilen kan trekke henger opptil 3.500 kg.

Delikat

GLE i ladbar utgave tar naturligvis utgangspunkt i nyeste generasjon GLE. Her har det virkelig skjedd mye, spesielt på interiørsiden. Dette er virkelig løftet MANGE hakk fra forrige generasjon, noe som også var helt nødvendig.

Det nye interiøret er rett og slett meget gjennomført og delikat. Widescreen Cockpit, med de doble skjermene, er på plass. Vi registrerer også at de to håndtakene fra tidligere ML, er tilbake igjen. Moro.

Mercedes sitt nye mediesystem, MBUX, er som vi har nevnt før, gjennomført og intuitivt å bruke. Kunstig intelligens hjelper deg, dersom du spør bilen om noe via kommandoen «Hey Mercedes!».

Du kan for eksempel spørre om nærmeste ladestasjon, så vil bilen finne den beste ruten til målet – uten at du trenger å trykke på en eneste knapp.

En ny og smart detalj i de ladbare utgavene, er at du via kartet nå kan få den elektriske rekkevidden visualisert. Det er veldig nyttig, og gir en god pekepinn på hvor langt du kan kjøre utslippsfritt videre.

Det turkise området markerer hvor langt du kan kjøre på ren strøm.

Nye GLE gir deg ellers den storbil- og premiumfølelsen du kan forvente av en Mercedes til rundt millionen. Kjøreegenskapene er ikke like engasjerende som hos lillebror GLC, men komforten er det ingenting å utsette på.

Her er du rett og slett kongen på veien, med mindre du møter på en GLS eller BMW X7, da…

GLE har blitt helt ny. Les testen:

Til Norge neste år

Prisene på nye GLE 350de er ikke kjent ennå, men vi tipper den ligger seg noe over innstegsmodellen GLE 300d. Den begynner på 938.000 kroner, så noen billigbil blir det uansett ikke.

Mercedes GLE 350de Motor: 2 liter diesel + elmotor

Systemeffekt: 320hk/ 700 NM

0-100 km/t: 6,8 sekunder

Toppfart: 210 km/t/160 km/t kun el

Snittforbruk: 0,11 liter/mil

Rekkevidde på strøm: 99 km (WLTP)

Batterikapasitet: 31,2 kWt

L/B/H: 4,92/1,94/1,77 meter

Egenvekt: 2.580 kilo

Bagasjerom: 490 liter

Pris: Ikke klar

Bilen kommer til Norge først neste år, og den norske Mercedes-importøren kan allerede fortelle at interessen for bilen er stor.

Dersom de 99 kilometerne på ren strøm viser seg å stemme, vil dette utvilsomt bli den foreløpige klassevinneren på dette området.

Broom lover å komme tilbake med full rekkevidde-test så fort bilen er i Norge, rett over nyttår.

Se flere bilder av nye GLE 350de her:

