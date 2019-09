Aleksander Hetland (36) har fått et favorittstempel i Skal vi danse etter at han fikk flest poeng av dommerne i premiereprogrammet.

Den tidligere svømmeren har også fått et «sexy-stempel» på parketten.

– Det er veldig hyggelig. Det er smigrende. Hva mer skal man si, sier Hetland til God kveld Norge og ler.

Dorthe Skappel møter Skal vi danse-deltakeren i svømmehallen.

– Jeg skal ikke lyve – det er jo alltid en boost at noen synes du ser bra ut, sier han.

– For å være helt ærlig, så har jeg aldri fått så mye feedback som nå. Da jeg gjorde svømmegreiene og sånne ting, så var det bare en brøkdel av Skal vi Danse, legger han til.

Ga seg for flere år siden

Hetland har fått på seg speedoen for anledningen, et antrekk som er langt ifra ukjent for den tidligere proffsvømmeren, som har både EM- og VM-tittel. Likevel begynner det å bli en stund siden sist.

– Det er vel godt over et år siden jeg har vært i vannet. Men jeg ga meg for seks og et halvt år siden, sier han.

Men det ser ikke ut til at han har glemt gamle kunster.

Se reportasjen fra God kveld Norge øverst i saken.

Støtte fra kjæresten

Selv om popularitetsbarometeret har gått i været siden Skal vi danse startet, så er Hetland lykkelig forlovet på hjemmebane.

Noen sjalusi overfor ham og dansepartner Nadya Kaminskaya (36), som gjorde comeback i årets sesong, er det ikke å spore.

– Nei, det går fint. Jeg viste henne noen filmer fra trening, og da mente hun at jeg måtte være mer på fordi jeg ikke solgte bevegelsene bra nok, sier han.

Så da ligger jo alt til rette for flere hete dansenummer i ukene fremover.

– Er det noen grenser for hva du ikke vil gjøre da, i Skal vi danse-sammenheng?

– Så lenge Nadya mener det er bra for dansen, så tror jeg jeg kommer til å gjøre det, smiler han.

