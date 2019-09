Nylig ble Porsches første elbil, Taycan, avduket i forkant av bilmessen i Frankfurt.

Dette er en bil som på flere måter redefinerer hva en elbil kan være. Med opptil 761 hk / 1.050 Nm dreiemoment – byr den på prestasjoner som vanligvis forbindes med superbiler. I tillegg til å være rask i en rett strekning, har Porsche også lagt vekt på at den skal være et råskinn i svingene.

Nylig beviste de det siste, ved å suse gjennom verdens mest krevende racerbane, Nürburgring – på tiden 7.42. Ingen gateregistrerte elbiler med fire dører har klart noe lignende.

Nylig ble også prisene klare. I Norge koster den foreløpige innstegsmodellen, Taycan Turbo, 1,3 millioner kroner. Toppmodellen, Taycan Turbo S, letter deg for 1,6 millioner kroner, før du spekker den med ekstrautstyr.

I Norge var forhåndsinteressen voldsom. Over 3.000 personer hadde satt seg opp på reservasjonslisten, et privilegium de punget ut med 20.000 kroner for.

Her kan du lese hva Taycan koster - og se mange flere bilder!

Enn så lenge er det bare to varianter av Taycan – Turbo S (t.v.) og Turbo. Men snart kommer det to rimeligere varianter. Foto: Delia Baum

For høy pris

Men det ble noen reaksjoner, da prisene ble kjent. Flere mente at de er altfor høye.

Morten Scheel, direktør i Porsche Norge, forteller at de opplevde at noen ønsket å trekke seg fra avtalen. Men de har klart å hanke inn igjen de fleste, ved å opplyse om at det jo kommer flere utgaver av den helt spesielle Porschen.

– Vi har fått lov til å fortelle at det kommer flere varianter, som vi er vant med fra Porsche. Disse blir rimeligere enn topputgavene som er lansert så langt, forteller Scheel.

Se avdukingen av årets hotteste elbil-nyhet

Bakhjulsdrift

De kommende modellene har ført til at mange av de som egentlig ville trekke seg, lot bestillingen bli stående.

Porsche selv ønsker ikke å snakke så mye om de kommende modellene. Men det er neppe veldig feil å si at det er snakk om en innstegsmodell som får bakhjulsdrift og som vil hete Taycan S. I tillegg kommer en som vil hete 4S, og som blir innstegsmodellen med firehjulsdrift.

Sistnevnte er faktisk ventet å bli klar allerede før nyttår. Hva prisen blir, er imidlertid for tidlig å si.

Innvendig er det skjermer og digitalisering som gjelder. Bortsett fra den analoge stoppeklokka oppe på dashbordet. Foto: Delia Baum

Tesla vil prøve å overgå Porsche på Nürburgring

Kommer stasjonsvogn

Porsche har for øvrig bekreftet at deres neste elbil blir en mer offroad-preget stasjonsvogn, som trolig får navnet Taycan Cross Turismo.

Konseptbilen har vi allerede fått se på flere bilutstillinger, og mye tyder på at produksjonsmodellen vil bli veldig lik denne. Det lover bra!

I kjent Porsche-stil blir det selvsagt en coupeaktig taklinje, som gjør at Cross Turismo ikke akkurat ser ut som en tradisjonell stasjonsvogn.

I videoklippet øverst i saken kan du høre mer om hva Scheel tenker om interessen blant nordmenn – og du får se hvordan det ser ut i baksetet og i bagasjerommet.

I videoklippet under, kan du faktisk allerede nå se Taycan på norske veier.

Se opp, Tesla – det er en ny sjef i byen