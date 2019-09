– Jeg hadde nylig en skremmende opplevelse hos hudlegen, der en veldig liten føflekk på mitt venstre ben var i et tidlig stadie av melanom, skriver Thomas på Instagram.

Der har han lagt ut et bilde av seg selv etter å ha blitt operert for føflekkreft.

– Heldigvis fant vi det på et tidspunkt som gjør at det ikke skal by på problemer fremover, skriver 26-åringen.

Opplevelsen har uansett gått veldig inn på golfstjernen, som i skrivende stund er nummer fem på verdensrankingen.

– Alle må gå for å undersøke seg. Ingen skade skjer av det, og det er den beste måten å fange opp noe før det blir et alvorlig problem. Spesielt for alle unge golfere (og andre idrettsutøvere) som tilbringer så mye tid i solen, oppfordrer han.

PGA Championship-vinneren fra 2017 påpeker at man må undersøke seg uansett alder.

– Det er så viktig at du sørger for å overvåke kroppen din - uansett hvor gammel du er eller hvor mye solkrem du bruker. Det fikk virkelig oppmerksomheten min, og jeg håper det gjør det samme for dere alle, skriver 26-åringen.