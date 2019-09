Ble nektet å teste lindrende cannabis på dødsleiet: – Var grusomt å se pappa lide

I sommer tok barn, barnebarn, familie og venner farvel med Per Stormyhr. Etter en lang og smertefull kamp mot kreften, måtte den ivrige seileren gi tapt. TV 2 møtte 74-åringen to uker før han døde.

Han hadde et ønske om å fortelle denne historien i håp om at ingen andre skal oppleve det han gjorde på dødsleiet.

Vi traff Per Stormyhr og sønnen Even Stormyhr på Lovisenberg hospice i Oslo like før sommeren. Den pensjonerte næringslivs-coachen var tydelig preget av kreftsykdommen.

– Jeg unner ingen det å få det så fælt som det er å ha denne sykdommen.



Det var fjor høst, samtidig med gleden over en ny seilbåt, at Per fikk konstatert uhelbredelig kreft. Legene sa at hans tid igjen å leve var begrenset.

– Jeg tenkte at jeg vil ha et godt liv så lenge jeg kan, og så kan jeg gjøre det jeg får til, forklarer Per.

– Forferdelig å se han lide

Men så kom de voldsomme smertene og dødsangsten. Per klarte ikke noe annet enn å sitte i sengen og holde rundt sin egen kropp. Å ta et verdig farvel med de nærmeste ble helt umulig. Sønnen Even ble vitne til en dødskamp han fant både uverdig og nesten umulig å være vitne til.

UVERDIG: Per sin sønn, Even synes smertene og dødsangsten hans far opplevde i tiden før han døde var vond og uverdig. Foto: TV 2

– Det var jo helt grusomt å være i samme rom som en som man er så glad i og se at den personen har så vondt, forteller sønnen.

Siste utvei

I fortvilelse spurte Per og familien flere leger om å få prøve medisinsk cannabis, som en siste utvei. Men til deres overraskelse, sa alle nei til tross for at sykehusleger siden 2016 har kunnet søke Statens legemiddelverk om å få skrive ut slike resepter.

– Og spesielt når palliativ-teamet på Ullevål sa det helt åpent at det ikke er noe de gjør.

Derfor tok Even kontakt med smerteklinikken ved samme sykehus. Der fikk de beskjed om at Per kunne henvises til dem for smertebehandling, og at han mest sannsynlig ville kunne få prøve medisinsk cannabis der.

Men legen ved Palliativ avdeling nektet å henvise faren til Smerteklinikken.

Det er på Smerteklinikken ved Oslo universitetssykehus at de aller fleste reseptene på medisinsk cannabis i Norge skrives ut. Overlege ved avdelingen, Audun Stubhaug, vet av egen erfaring hvor godt cannabisen kan virke.

– Jeg har sett pasienter som har sluttet med morfin-stoffer og som synes de har det bedre. Og så har jeg sett andre som er skuffet over manglende effekt, forklarer Stubhaug.