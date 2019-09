Torsdag kom dommen mot den amerikanske cheerleaderen Brooke Skylar Richardson.

Hun risikerte å bli dømt til livstid for å ha drep sin nyfødte datter og begravd henne i familiens hage i Carlisle, Ohio.

Det var en tydelig preget Richardson som møtte opp i rettsalen i Lebanon i Ohio for å motta dommen.

Da dommen ble lest opp og cheerleaderen innså at hun ikke var dømt for drap, begynte hun å gråte av glede.

Det betyr at hun slipper livstid i fengsel.

GRÅT: Brooke gråt da hun fikk høre at hun ikke ble dømt for drap. Foto: APTN

20-åringen var tiltalt for forsettelig drap, uaktsomt drap, for å ha utsatt et barn for fare, bevisforspillelse, og likskjending.

Det eneste Richardson ble dømt skyldig for var likskjending, fordi hun gravde ned liket av barnet.

Ettersom Richardson kun ble dømt for likskjending kan hun på det meste bli dømt til ett års fengsel.

Fødte i hemmelighet

Brooke Richardson oppdaget ikke at hun var gravid før hun var åtte måneder på vei. Hun fødte barnet i all hemmelighet 7. mai 2017, da hun var 18 år gammel.

Richardson har innrømmet at hun gravde ned den nyfødte datteren i hagen, men har forklart at det var fordi babyen var dødfødt.

Hennes forsvarere har derfor argumentert med at Richardson ikke kan dømmes for å ha mishandlet eller utsatt et barn for fare. De håpet på full frifinnelse.

Påtalemyndighetene har derimot påstått at Richardson tok livet av babyen for deretter å grave henne ned.

Et mareritt

Rettssaken mot Richardson startet 3. september. Hun har ikke forklart seg i retten selv.

Saken rystet USA da den først ble kjent, og har fått mye oppmerksomhet i media.

Richardson ble pågrepet i juli 2017. En av hennes forsvarere, Charlie Rittgers, har i følge CNN sagt at det har vært to svært vanskelige år for Richardson, og at hun har levd i et mareritt.