Greenshoe er en av tidenes mest lovende travhester. Hesten eies av den svenske investoren og IT-gründeren Anders Ström, tv-profilene Hans Backe (tidligere Stabæk-trener) og Lasse Granqvist samt den norske tv-profilen Morten Langli (45).

Nå har eierne solgt 20 prosent av hesten til det USA-baserte stutteriet Hanover Shoe Farm, verdens ledende oppdrettere.

– Det er den største syndikeringen av en travhest gjennom tidene med en ramme på 14,4 millioner dollar (ca. 129 millioner kroner), men alle de økonomiske detaljene er foreløpig uklare. Jeg tenker uansett beholde en betydelig del av min part og satse videre på oppdrett og eie av travhester både i Norge, Sverige og USA, forteller Langli til TV 2.

Fotballeksperten- og kommentatoren har vært deleier av hesten siden den ble solgt på auksjon som 1-åring for 330 000 dollar. Og det har vært en lukrativ reise. Greenshoe har løpt inn 843 000 dollar (rundt 7,6 millioner kroner) i karrieren.

– Det har vært en fantastisk reise. Hesten har vært komplisert, men kapasiteten har vært udiskutabel. Trener Marcus Melander og hans søster Mikaela, som har det daglige ansvaret, har gjort en fantastisk jobb. Hovedeier i hesten er min gode venn Anders Strøm, som er gründer av Unibet. Vi møttes på travbanen tidlig på 1990-tallet og har vært kompiser siden. I tillegg er de svenske TV4-profilene Hans Backe og Lars Granqvist med på hesten. Det blir mye fotballprat og gode faglige diskusjoner når vi møtes, sier Langli.

RASK: Greenshoe har en ekstrem høy toppfart, forteller deleier Morten Langli. Foto: Michael Lisa

Han mener det er en rekke elementer som gjør Greenshoe spesiell.

– En enorm utstråling. Perfekt eksteriør. God stamtavle og hesten har en ekstrem høy toppfart. Og den kan han holde i lang tid. Han avslutter alltid løpene i et voldsomt tempo. Det gjør han spesiell. Det er nok bare fenomenet Muscle Hill som har vist samme kapasitet av 3 år gamle travhester. Det går mange år mellom hver gang det kommer en hest som Greenshoe, forteller han.

Hanover Shoe Farms bekreftet handelen i en pressemelding torsdag.

– Det er med stor glede at jeg deler denne nyheten med travverden i dag. Jeg forelsket meg i denne hesten første gang jeg så ham og så for meg plassen hans i hingstestallen vår tidlig i karrieren. Han kan gjør ting jeg ikke har sett andre hester gjøre, uttalte Dr Bridgette Jablonsky fra Hanover Shoe Farms.

Det blir trolig tre løp til for Greenshoe før han legger løpsskoene på hylla. Langli mener hesten er i de beste hender.

– Flere av de største stutteriene i USA kjempet om Greenshoe. Hanover Shoe Farm har helt siden hesten debuterte som 2-åring vist interesse. Hanover har en stolt historie og er et kvalitetsstempel i bransjen. Vi er glade for at han havnet der. De vil føre sine beste hopper til Greenshoe. Det samme vil Stall Courant. Dermed har han alle muligheter til å lykkes i avlen, sier Langli.

PS! Langli har tidligere jobbet for TV 2 som fotballkommentator og ekspert.