Torsdag 15. august skal en mann i 60-årene ha blitt drept av en mann i 30-årene i en bolig på Vinstra.

Siktede ble pågrepet kort tid senere, og varetektsfengslet i fire uker.

Fredag begjærer politiet ham fengslet i fire nye uker. Dette samtykker siktede til, ifølge hans forsvarer Kåre Lund, og fengslingen vil derfor foregå som kontorforretning fredag.

Kvalt

Politiet opplyser i en pressemelding at de har endret siktelsen fra «kroppsskade med døden til følge» til «skjellig grunn til mistanke om drap».

Ut fra opplysninger i saken mener politiet at det foreligger skjellig grunn til at avdøde ble kvalt.

– Etterforskningen har så langt vært omfattende, blant annet å avklare motiv, uten at vi i dag har fullgode svar, opplyser politiet.

Naboer

Politiet jobber fremdeles for fult med etterforskningen. Kripos har vært koplet inn.

Det var på kvelden torsdag 15. august at politiet fikk melding om at en blodig mann gikk rundt i et boligkompleks.

Da de kom til stedet fikk de pågrepet mannen. I en bolig like ved fant de en mann drept.

Den siktede og drepte er naboer.

Ifølge forsvarer Kåre Lund bar siktede preg av å ha vært gjennom en tøff periode da han ble pågrepet. Den siktede er en kjenning av politiet.