Klokken 10:59 fikk politiet inn en melding om røykutvikling fra et maskinrom i en oljetanker som lå til ved Stureterminalen utenfor Bergen.

– Det meldes om åpne flammer i maskinrommet og all drift ved terminalen er stengt av. Vi har ikke oversikt over hvor mye olje og brennbart materiale som er ved terminalen for øyeblikket, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Bjarte Rebnor til TV 2.

Operasjonslederen sier at en person får tilsyn av ambulansepersonell etter å ha fått i seg røyk som følge av brannen.

– Terminalen er nå stengt og alle ved terminalen er evakuert. 106 personer totalt er evakuert og 23 personer var ombord i oljetankeren, sier Rebnor.

Politi, brannvesen og ambulanse er nå på stedet.

– Brannvesen, samt folk fra brannverntjenesten på basen jobber nå med å slukke brannen som har oppstått i maskinrommet på oljetankeren, sier Rebnor.

Oljetankeren seiler under Liberisk flagg, og ble bygd tilbake i 2005.

Saken oppdateres!