Sunniva (35) hevder hun ble droppet fra en jobb fordi hun er gravid: – I strid med loven

Sunniva Rose har en doktorgrad i fysikk, og lever av å holde foredrag.

Hun var én av tre kandidater til å være konferansier under åpningen av et nytt museumsbygg ved milliardær og investor Christen Sveaas sitt Kistefos-museum.

Men torsdag fikk hun beskjed om at hun ikke lenger var aktuell.

Én av grunnene som skal ha blitt oppgitt var at Rose var gravid.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

– Hårreisende

Til TV 2 sier fysikeren at arrangørene var redd for hvordan den internasjonale pressen ville reagere på en gravid dame på scenen.

– Jeg har ikke problemer med å være den som ikke blir valgt til et oppdrag. Men at mitt svangerskap skal nevnes i en slik sammenheng er helt hårreisende. Jeg føler meg som en rugekasse og totalt degradert, sier Rose.

Flere reagerer nå sterkt på behandlingen av Sunniva Rose. Én av disse er SV-politiker Kari Elisabeth Kaski, som selv akkurat har blitt mor.

– Jeg synes det er uforståelig og uakseptabelt. Dette hører ikke hjemme i 2019, og jeg synes hele saken virker veldig rar, sier Kaski til TV 2.

Hyller Rose

Også kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har kastet seg inn i debatten. På Twitter skriver hun:

«Seriøst! Den kule dama, også tåler de ikke en kul på magen.»

– På generelt grunnlag vil jeg si at graviditetsdiskriminering er forbudt, og at kvinner fortsatt utsettes for diskriminering mener jeg er helt uholdbart, sier Grande videre til TV 2.

Sunniva Rose sier at hun føler seg veldig alene. Kaski i SV hyller derfor Rose for at hun tør å være åpen.

– Det er viktig at hun sier fra, slik at vi kan være tydelig på at dette ikke går an. Det er ingen grunn til at en graviditet skal sette en stopper for å fortsatt være aktiv i arbeidslivet, sier Kaski.

– Strid med loven

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier til TV 2 at diskriminering av gravide generelt er et stort problem, og det de får flest henvendelser om.

– Vi kjenner ikke saken utover det som har kommet frem i media, men det virker som dette er et eksempel på at en kvinne har blitt valgt bort fra et jobboppdrag fordi hun er gravid. Det vil i så fall være diskriminering, og i strid med loven, sier Bjurstrøm.

Hun sier videre at det så og si aldri vil være tillatt å legge negativ vekt på graviditet.

– Det er uakseptabelt at det i Norge i 2019 fortsatt lever en holdning om at kvinner som blir gravide, ikke er i stand til å gjøre jobben sin, sier Bjurstrøm.