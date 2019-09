– Kjærlighet er egentlig en slags stagnert femåring inne i hodet ditt

– Jeg har en teori om at kjærlighet er noe som blir programmert i oss mennesker, og at vi er ferdig programmert når vi er cirka fem år gamle, sier Odd-Magnus Williamson til God morgen Norge.

Mange opplever sin første forelskelse rundt femårsalderen. Odd-Magnus mener vi stopper opp rundt da.

– Kjærlighet er egentlig en slags stagnert femåring inni hodet ditt, forklarer komikeren.

Odd-Magnus lurte på om det finnes noen nevrologiske «fuck-ups» det går an å gå inn og ta kontroll over selv. Tidligere har han opplevd at han ble veldig barnslig, da han kranglet med kjæresten.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt under en krangel: «Å, det hadde vært deilig å ha en voksen her nå som kunne gripe inn, for nå er det jo helt kaos», sier komikeren.

Støtte fra samlivekspert

– Han har helt rett faktisk. Det som gjør det enda vanskeligere, er det at du har to femåringer som slåss, sier psykolog Sissel Gran til God morgen Norge.

EKSPERT: Sissel Gran har lenge jobbet som psykolog. Foto: NTB scanpix

Sissel har lenge jobbet som psykolog, og har gitt ut flere bøker om forhold og kjærlighet. Odd-Magnus leste alle disse da han gjorde research for sin egen bok.

– Da jeg kjøpte alle de bøkene, løy jeg og sa det var en gave som måtte pakkes inn. For jeg syns det var kjempeflaut, forteller Odd-Magnus leende.

Han syntes det var interessant hvorfor han som mann synes det er så flaut å kjøpe bøker som handler om kjærlighet og forhold.

Sissel synes det er positivt at en mann som Odd-Magnus har skrevet en bok om kjærlighet.

– Det som er veldig fint med både boken og forestillinger er at det er en stor mann som sier disse tingene. Som betyr at boken kommer også menn til å kunne kjøpe uten at det er så pinlig som det var for deg, sier eksperten.

Taper diskusjonen

Odd-Magnus tror at grunnen til at så mange menn er dårlige på å snakke om følelser er fordi de føler de taper diskusjonen uansett.

– Veldig mange damer er så flinke til å prate om følelser og diskutere, du føler du taper diskusjonen nesten uansett. Selvfølgelig så er det ikke så rart at man skyr å prate om følelser da, sier skuespilleren.

GIFT: Odd-Magnus Williamson og Tinashe Williamson giftet seg i 2015. Foto: NTB scanpix

En ting man må skjønne er at følelsene som tikker inn når man er i en overopphetet diskusjon stammer fra den fem år gamle hjernen. Det er derfor man er så barnslig når ting blir vanskelig.

– Når det kommer til følelser, så er du nødt til å forholde deg til det som om du skal forklare ting til en femåring, forklarer Odd-Magnus.