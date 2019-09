Det skriver Teknisk Ukeblad.

17 tonn med atombrensel ligger lagret i Halden og på Kjeller utenfor Oslo. Reaktoren på Kjeller ble lagt ned tidligere i år, mens Halden-reaktoren stengte i fjor. De to hadde da vært i drift siden henholdsvis 1967 og 1958.

Institutt for Energiteknikk (IFE), som eier lagrene, fikk i januar i fjor et pålegg fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om å bygge nye lagre innen juni i år, men det har ennå ikke skjedd.



DSA peker på at lagrene er gamle, og at de ble bygget i en tid med mindre strenge krav. Vanninntrengning og for lite lagringskapasitet er to av årsakene til at de etterlyser nye lagre.

– Dette betyr at sikkerhetsbarrierene ikke er intakte. Dette er bakgrunnen for at DSA har pålagt IFE å gjennomføre tiltak for å utbedre lagringsforholdene til brenselet og å etablere et nytt lager for brukt brensel i tråd med internasjonale anbefalinger og standarder, skriver seksjonssjef Solveig Dysvik i DSA i en epost til TU.

IFE fikk frist til 15. august for å oppdatere DSA om fremtidsplanene for de nye lagrene, men ifølge instituttet var «et begrenset antall ansatte med kritisk kompetanse» årsaken til at fristen ikke kunne overholdes.

Instituttet har nå fått en ny frist til 20. september til å legge fram en oppdatert fremdriftsplan.

