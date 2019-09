Tooji avslører ny kjæreste: – Vi begynte å kline etter 15 minutter

Artisten Touraj «Tooji» Keshtkar (32) sjokkerte hele Norge da han sto frem som homofil ved å ha sex med en mannlig prest ved et kirkealter for fire år siden.

Dette var i musikkvideoen til låten «Father», og det skapte sterke reaksjoner da den kom ut i 2015. Det førte til at han fikk sparken i NRK.

Nå snakker han ut om stuntet.

Selv mener han at det var et budskap om kjærlighet, og at videoen bidro til noe positivt ettersom den skapte debatt.

– Folk engasjerte seg innenfor likestillingspolitikk og nå har vi en åpen kirke, sier Tooji til God kveld Norge.

Videoen brukte han til å stå frem som homofil, men han ville fortelle det på en kunstnerisk måte.

– Kunst skal få deg til å tenke, provosere og reflektere. Jeg er stolt av det, og hadde definitivt gjort det igjen, understreker Tooji.

Ga opp artistkarrieren

Tooji, som vant Melodi Grand Prix med låten «Stay» i 2012, valgte å legge artistkarrieren på hylla etter «Father».

– Jeg følte jeg hadde klødd artistbehovet etter dette, sier han.

Han forteller at han også slet med sceneangst og fant ut at det var selve musikken han likte best. Derfor bestemte han seg for å skrive låter for andre. Han står blant annet bak Sandra Lyng Haugen-låten «Play My Drum».

Fått seg kjæreste

Etter hvert ble han også opptatt av mindfulness, som førte til at han møtte kjæresten Chris Hovde.

– Du hadde stalket meg, ler Chris.

KJÆRESTER: God kveld Norge møtte Chris Hovde og Tooji Keshtkar. Foto: TV 2

– Nei, jeg hadde ikke stalket deg!, svarer Tooji kjapt.

Etter at Tooji hadde sett at Chris holdt foredrag om mindfulness og bevissthet, tok han kontakt med Chris for å lære mer. De avtalte å møtes til et jobbmøte på en bar for å lære mer av hverandre.

– Men så gikk det sånn 15 minutter, så begynte vi å kline, ler Tooji og ser bort på Chris.

– Så enkelt er det, liksom, føyer Chris til.

Selvutvikling

I forkant av møtet hadde begge vært på hver sin selvutviklingsreise. Tooji dro til New Zealand og Chris til India. Disse opplevelsene brakte dem sammen.

Nå driver de selskapet Conscious Norway sammen, der de møter andre mennesker for å meditere og snakke om mindfulness over en middag.

– Det går ut på å bevisstgjøre folk på sin relasjon til seg selv, og dermed få en bedre relasjon til andre, sier Tooji.